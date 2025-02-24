خل التفاح ليس مجرد إضافة للطعام.. تعرف على فوائده الصحية المذهلة

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ينصح خبراء التغذية بإدراج خل التفاح في النظام الغذائي اليومي، لأنه يمثل أهمية كبيرة لصحة الإنسان، لتعدد الفوائد العلاجية التي يقدمها للجسم.يساعد خل التفاح على خفض مستويات سكر الدم بفعالية كبيرة عن طريق إبطاء إفراغ المعدة ومنع الجسم من تكسير الكربوهيدرات وتحويلها إلى سكريات. وفي دراسة سابقة أجريت على بالغين مصابين بالسكري من النوع الثاني، وجد الباحثون أن تناول ملعقتين كبيرتين من خل التفاح يوميًا ساهم في انخفاض نسبة الغلوكوز بالدم أثناء الصيام لديهم.كشفت الأبحاث أن تناول خل التفاح يوميًا لمدة 12 أسبوعًا يساهم في خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية وزيادة الكوليسترول الجيد بالدم. وأظهرت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين لديهم تاريخ مع الإصابة بداء السكري من النوع الثاني شهدوا تحسنًا كبيرًا في مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية عند تناول ملعقة كبيرة من خل التفاح يوميًا لمدة 8 أسابيع.سجل باحثون في دراسة أجريت على بالغين مصابين بالنمط الثاني من السكري انخفاضًا في ضغط الدم الانقباضي بعد 8 أسابيع من تناول خل التفاح كل يوم.يلعب خل التفاح دورًا كبيرًا في إنقاص الوزن الزائد، لأن قدرته على إبطاء إفراغ المعدة تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لساعات طويلة، بحسب الأبحاث. وعندما اختبر باحثون خل التفاح على أشخاص يعانون من السمنة لمدة 12 أسبوعًا، لاحظوا انخفاضًا في مؤشر كتلة الجسم في الأسبوع الرابع، خاصةً لدى الذين تلقوا 15 مليلترًا منه.يساعد خل التفاح على قتل البكتيريا الضارة بالأمعاء وتعزيز نمو البكتيريا النافعة، فضلًا عن دوره الفعال في تخفيف حرقة المعدة والغازات وانتفاخ البطن.يساهم خل التفاح في علاج التهاب الجلد التأتبي "الإكزيما"، بفضل قدرته على منع نمو المكورات العنقودية الذهبية. ومع ذلك، يجب استشارة الطبيب قبل استخدامه في هذا الغرض، لأن في بعض الدراسات عانى عدد من المرضى من تهيج البشرةلخل التفاح تأثيرات إيجابية على الصحة النفسية، حيث توصلت إحدى الدراسات إلى أنه يساعد على تحسين الحالة المزاجية وتخفيف أعراض الاكتئاب عند تناول ملعقتين كبيرتين منه يوميًا لمدة 4 أسابيع.يتميز خل التفاح بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، يمكن أن تساهم في علاج جميع أمراض الدماغ والجهاز العصبي تقريبًا. وحقق في بعض الدراسات نتائج إيجابية في الحد من الإصابة بالخرف وألزهايمر. (الكونسيلتو)