أمل جديد لمرضى السكري

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ويأمل الباحثون أن يفتح هذا النهج الجديد باباً لاستخدام أوسع لزراعة الجزر كعلاج لمرض السكري في المستقبل. تمكن باحثون من كلية طب وايل كورنيل في الولايات المتحدة من تحقيق تقدم مهم في علاج مرض السكري من النوع الأول من خلال تطوير طريقة جديدة لزرع خلايا جزر لانغرهانس. في دراستهم المنشورة في مجلة ساينس أدفانسيس في 29 كانون الثاني، نجحوا في دمج خلايا الأوعية الدموية المعدلة وراثياً مع خلايا الجزر، ما ساعد على تعزيز بقاء الخلايا المنتجة للأنسولين وعكس أعراض مرض السكري في نموذج ما قبل سريري.ويأمل الباحثون أن يفتح هذا النهج الجديد باباً لاستخدام أوسع لزراعة الجزر كعلاج لمرض السكري في المستقبل.

المشكلة الرئيسية في العلاج التقليدي لمرض السكري من النوع الأول تكمن في مهاجمة الجهاز المناعي لخلايا الأنسولين. لكن باستخدام خلايا الأوعية الدموية المُعاد برمجتها (R-VECs)، نجح العلماء في ضمان بقاء الخلايا المزروعة على المدى الطويل، ودعمها بشبكة أوعية دموية جديدة، مما يعزز التغذية والأكسجين الضروري للبقاء على قيد الحياة.



وفي التجارب التي أجريت على الفئران، أظهر نحو 80% من الفئران المصابة بمرض السكري تحسناً كبيراً بعد زراعة خلايا الجزر المدعومة بالخلايا البطانية المعاد برمجتها، مع استعادة السيطرة الطبيعية على مستوى السكر في الدم لأكثر من 20 أسبوعاً. هذه النتائج تعتبر خطوة واعدة نحو تطوير علاج دائم لمرض السكري من النوع الأول. (الجزيرة)