مرض الحصبة يتفشى في اميركا.. اليكم اسبابه واعراضه

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يشهد غرب تكساس تفشيا متزايدا لمرض الحصبة، حيث ارتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 58 حالة، وفقا لإدارة الصحة في الولاية.تتركز معظم هذه الحالات في مقاطعة جاينز، التي سجلت 45 إصابة، بينما أبلغت المقاطعات المجاورة، مثل تيري ويوكام ولين ولوبوك، عن حالات إضافية.بحسب مجموعة "مايو كلينك" الطبية، فإن الحصبة مرض فيروسي شديد العدوى حيث ينتقل عبر الهواء، ما يعني أنه يمكنه الانتقال بسهولة إلى الآخرين.ويمكن أن يسبب هذا المرض مضاعفات خطيرة مثل التهاب الدماغ والعمى والالتهاب الرئوي.ويظهر مرض الحصبة نتيجة فيروس موجود في الأنف والحلق لدى الطفل أو الشخص البالغ المصاب.فعندما يسعل شخص مصاب بالحصبة أو يعطس أو يتحدَّث، ينتشر الرذاذ الحامل للمرض في الهواء، حيث يمكن أن يستنشقه الآخرون.ويمكن أن يبقى الرذاذ المُعدي في الهواء لمدة ساعة تقريبا.كما قد يسقط الرذاذ المُعدي أيضا على سطح ما، ويظل نشطا وينتشر لعدة ساعات.وتشير تقديرات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) إلى أن ثلاثة من كل ألف طفل يصابون بالحصبة، قد يموتون نتيجة لمضاعفات الجهاز التنفسي والعصبي.وتشمل الأعراض المبكرة للحصبة السعال واحمرار العينين وسيلان الأنف، يليها ارتفاع في درجة الحرارة وظهور طفح جلدي مميز.رغم أن لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية يعد الوسيلة الأكثر فاعلية للوقاية من المرض، فإن معدلات التطعيم لا تزال أقل من المستوى المطلوب لوقف تفشي المرض.وبحسب شبكة "سي أن أن"، لم يحصل 20% من الأطفال الملتحقين برياض الأطفال في العام الدراسي 2023-2024 في مقاطعة جاينز على اللقاح.كما أن الولايات المتحدة عموما لم تحقق نسبة التطعيم المستهدفة البالغة 95% منذ أربع سنوات متتالية، مما يزيد من خطر تفشي المرض.من بين الحالات المسجلة في غرب تكساس، هناك أربع حالات لأشخاص قالوا إنهم تلقوا اللقاح.وعلى الرغم من أن اللقاح يوفر حماية فعالة بنسبة 97% عند تلقي جرعتين، فإن أي انخفاض في معدلات التطعيم العامة يمكن أن يزيد من فرص تعرض حتى الملقحين للفيروس، وإن كان المرض لديهم أخف حدة وأقل احتمالا لنقله للآخرين.يوصي الخبراء بضرورة تطعيم الأطفال بجرعتين من اللقاح، الأولى بين عمر 12 و15 شهرا، مع تكرار الجرعة بين سن 4 و6 سنوات؛ قبل دخول المدرسة.كما ينصح الأشخاص غير المحصنين بالحصول على اللقاح في أسرع وقت ممكن.في حال ظهور أعراض الحصبة، ينبغي التواصل مع مقدمي الرعاية الصحية مسبقا لتجنب نقل العدوى في أماكن الرعاية الطبية.