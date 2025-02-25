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صحة

للوقاية من نزلات البرد.. من المهم الاهتمام بالنوم

Lebanon 24
25-02-2025 | 07:41
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في فصل الشتاء تنتشر نزلات البرد والانفلونزا، ويقول الأطباء إن إحدى طرق الوقاية منها هو الحصول على قسط وافر من النوم ليلاً.

وتقول الباحثة نانسي فولدفري أخصائية أبحاث النوم في مركز كليفلاند الطبي في الولايات المتحدة إن "النوم ينطوي على أهمية بالغة في الحفاظ على سلامة الجهاز المناعي للجسم، وبالتالي فإننا بحاجة للحصول على قسط وافر من ساعات النوم ليلا".
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وأضافت فولدفري في تصريحات للموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية إن "انتظام دورة النوم والاستيقاظ يساعد في الحصول على نظام مناعي مثالي".

وتؤكد أنه بدون الحصول على فترة كافية من النوم، لن يجد الجهاز المناعي الوقت الكافي لتجديد نشاطه والقيام بدوره في مكافحة الأمراض.
 
وينصح الخبراء من مركز كليفلاند بضرورة أن يحصل البالغون على سبع ساعات من النوم ليلا على الأقل. وتقول فولدفري إنه في حالة الإصابة بالأرق أو عدم القدرة على النوم ليلا، ينصح بعدم استخدام الهاتف المحمول قبل الخلود للنوم، وزيارة الطبيب في حالة الشكوى من بعض المشكلات مثل الغطيط أو الشعور بالإجهاد على مدار اليوم.

وأكدت: "إذا كنت تريد أن تحافظ على صحتك على المدى الطويل، فمن المهم الاهتمام بالنوم والتأكد من تلافي أي مشكلات صحية تحول دون الحصول على القدر الكافي من ساعات النوم". (العربية)
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