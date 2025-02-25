أطعمة غنية بفيتامين سي.. احرص على تناولها يوميًا

Advertisement

عند تناول 100 جرام من الجوافة، يحصل الجسم على 228 ملليجرام من فيتامين سي، فضلًا عن محتواها العالي من الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين عملية الهضم.يحتوي الفلفل الأحمر على نسبة عالية من فيتامين سي، تقدر بحوالي 190 ملليغرام لكل 100 جرام منه. كما يمد الجسم بجرعة عالية من مضادات الأكسدة.يساعد الكيوي على تقوية الجهاز المناعي وتحسين صحة البشرة، لاحتوائه على 92 ملليغرامًا من فيتامين سي لكل 100 جرام منه.ويتميز الكيوي أيضًا باحتوائه مستويات مرتفعة من الألياف الغذائية ومضادات الأكسدة ومعدن البوتاسيوم.يحصل الجسم عند تناول 100 غرام من الفراولة على 59 ملليغرامًا من فيتامين سي، بالإضافة إلى قدرتها الكبيرة على حماية الجسم من الإجهاد التأكسدي، لاحتوائها على مضادات الأكسدة.يعتبر الكيوي من الفواكه المفيدة لصحة الإنسان، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، ولكن وفقًا لموقع "NDTV" فإنّه عند تناول الكيوي يوميًا، يحصل الجسم على الفوائد التالية:يوفر الكيوي حماية كبيرة ضد الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بفضل قدرته على تقليل تخثر الدم وتنظيم الضغط وخفض مستويات الدهون الثلاثية بالجسم.يلعب الكيوي دورًا كبيرًا في تقوية الجهاز المناعي، لأن الثمرة الواحدة منه تحتوي على 230% من الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين سي، الذي يعزز من قدرة الجسم على التصدي للعدوى.يتميز الكيوي بمحتواه العالي من مضادات الأكسدة، التي تساهم في التخلص من الشوارد الحرة وتقليل الإجهاد التأكسدي، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض والالتهابات.يمكن الاعتماد على الكيوي لفقدان الوزن الزائد، لاحتوائه على القليل من السعرات الحرارية والدهون، وغناه بالألياف الغذائية، التي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لساعات طويلة.يمثل الكيوي أهمية كبيرة لصحة الجهاز الهضمي، لأن أليافه الغذائية تساهم في تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج والحد من الإصابة بالاضطرابات الهضمية. (الكونسيلتو)