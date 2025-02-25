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صحة

احذروا.. هذه مخاطر الشخير وانقطاع النفس أثناء النوم

Lebanon 24
25-02-2025 | 16:00
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حذّر طبيب أمراض القلب الروسي يوري بيلينكوف من أن الشخير وانقطاع التنفس أثناء النوم لهما تأثيرات خطيرة على العديد من أعضاء الجسم الحيوية.
وقال الطبيب: "الشخير وانقطاع التنفس أثناء النوم قد يؤديان إلى اضطرابات خطيرة في عمل الدماغ. إذا كان الشخص يعاني من انقطاع التنفس الليلي المتكرر هذا يعني أن دماغه لا يحصل على الكمية الكافية من الأكسجين، وهذا يؤدي إلى تلف أعصاب الدماغ ويؤدي إلى الإصابة بمشكلات في الذاكرة والتركيز".
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وأوضح الطبيب أن الدراسات تشير إلى أن الأشخاص الذين يعانون من مشكلات الشخير أو انقطاع التنفس أثناء النوم غالبا ما يصابون بالصداع ومشكلات الاستيقاظ المتكرر ليلا، كما يعانون من مشكلات جفاف الفم والحلق.

ومن أكثر أنواع انقطاع التنفس الليلي ما يعرف بانقطاع التنفس الانسدادي النومي، وذلك عندما ترتخي عضلات الحلق أثناء النوم ويسقط اللسان نحو الخلف ما يتسبب بالشخير ومنع وصول الهواء إلى مجرى التنفس.

ويشير خبراء الصحة إلى أن انقطاع التنفس الانسدادي النومي لا يؤثر على صحة الدماغ فحسب، بل يتسبب بانخفاض نسب الأكسجين في الدم ويؤدي ذلك إلى الإصابة بمشكلات في القلب.

كما أن الأشخاص الذين لديهم مشكلات في انقطاع التنفس أثناء النوم لديهم شعور دائم بالإرهاق الشديد والرغبة بالنوم أثناء النهار، ويعانون من سرعة الغضب والانفعال بسبب الإرهاق المزمن، ويصبحون أكثر عرضة لحوادث السير نتيجة مشكلات ضعف التركيز. (الكونسيلتو)
 
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