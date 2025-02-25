ما هو أكبر عضو في جسم الانسان؟

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في هذا الصدد، قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن الجلد هو أكبر عضو في جسم الإنسان، موضحًا أن له فوائد عديدة.وأضاف، إن الجلد يلعب دورًا كبيرًا في حماية الإنسان من الميكروبات.وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة أن الجلد يساهم في الحفاظ على توازن السوائل بالجسم، ومن ثم حمايته من الجفاف، عن طريق خاصية تدعى منع البخر.وكشف أن الجلد هو العضو المسؤول عن الإحساس بجسم الإنسان، مشيرًا إلى أنه يفقد وظائفه الحيوية عند إصابته بالحروق. (الكونسيلتو)