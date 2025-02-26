Advertisement

صحة

تأثير مقلق لمضادات الاكتئاب الشائعة على الدماغ

Lebanon 24
26-02-2025 | 00:33
A-
A+
Doc-P-1325879-638761520659475662.png
Doc-P-1325879-638761520659475662.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجدت دراسة جديدة أن مضادات الاكتئاب الأكثر شيوعا التي يتناولها ملايين المرضى، قد تسرّع فقدان الذاكرة لدى بعض المصابين بالخرف.


اكتشف باحثو معهد كارولينسكا في السويد أن مرضى الخرف الذين يتناولون مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRIs) يعانون من تدهور أسرع في وظائف الدماغ مقارنة بمن لا يتناولون هذه الأدوية.
Advertisement

وفي الدراسة، حلل الباحثون بيانات 19 ألف مريض بالخرف بمتوسط عمر 78 عاما، وتبيّن أن 20% منهم كانوا يتناولون مضادات الاكتئاب، وأن 65% من هؤلاء كانوا يستخدمون مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية تحديدا. وخلال متابعة امتدت لأربع سنوات، خضع المرضى لاختبارات تقيس قدرتهم على تذكر المعلومات مثل التواريخ والكلمات، وكشفت النتائج أن المرضى الذين تناولوا مضادات الاكتئاب شهدوا انخفاضا إضافيا بمقدار 0.3 نقطة سنويا في اختبارات الذاكرة مقارنة بمن لم يتناولوا هذه الأدوية.

وكان التأثير أكثر وضوحا لدى مستخدمي مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية، إذ انخفضت درجاتهم بمقدار 0.39 نقطة إضافية سنويا، فيما سجل أولئك الذين تناولوا جرعات أعلى انخفاضا بمقدار 0.42 نقطة سنويا.

ورغم أن الباحثين أكدوا أن هذا التراجع يمكن ملاحظته سريريا، إلا أنهم أشاروا إلى أن التأثير لا يزال غير محسوم تماما.


ونشرت الدراسة تحذيرات أخرى، إذ وجد الباحثون أن المرضى الذين يتناولون مضادات الاكتئاب لديهم مخاطر أعلى للوفاة بنسبة 7%، كما ارتفع خطر تعرضهم للكسور بنسبة 18%.

وكانت هذه المخاطر أكبر بين من يتناولون جرعات عالية من مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية، حيث زادت احتمالية الإصابة بالخرف الشديد بنسبة 35%، ومعدل الوفاة بنسبة 18%، وخطر التعرض للكسور بنسبة 25%.

ورغم هذه النتائج، لم يتمكن الباحثون من الجزم بأن الأدوية نفسها هي السبب المباشر في تسريع التدهور المعرفي، حيث أوضحوا أن الاكتئاب نفسه قد يكون العامل المؤثر في تفاقم المرض وليس العلاج الموصوف له.

كما أظهرت الدراسة أن بعض مرضى الخرف الجبهي الصدغي، وهو نوع من الخرف يؤثر عادة على الأشخاص الأصغر سنا، شهدوا تقدما أبطأ في المرض عند تناول مضادات الاكتئاب.

وأكدت البروفيسورة تارا سبايرز جونز، رئيسة جمعية علوم الأعصاب البريطانية، أن الدراسة "قوية"، لكنها شددت على الحاجة إلى المزيد من الأبحاث لفهم العلاقة بين مضادات الاكتئاب وتطور الخرف بشكل أفضل.

أما الدكتور براساد نيشاتالا، من جامعة باث، فأوضح أن الدراسة لم تفسر بدقة كيف يمكن لمضادات الاكتئاب أن تسرّع التدهور المعرفي، ما يستدعي مزيدا من الدراسات المستقبلية لتأكيد النتائج. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:15 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
01:05 | 2025-02-26
23:00 | 2025-02-25
16:40 | 2025-02-25
16:33 | 2025-02-25
16:00 | 2025-02-25
15:28 | 2025-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24