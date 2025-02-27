إحصائية مفاجئة.. حالة انتحار كل 43 ثانية عالمياً





وبحسب البحث، يموت الرجال منتحرين بمعدل ضعف معدل النساء.

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ووفق "هيلث داي"، فإن محاولات الانتحار غير المميتة التي تتطلب رعاية طبية هي أكبر بـ 3 مرات لدى النساء منها لدى الرجال. بحسب تقييم عالمي حديث لمخاطر الانتحار، يسجل العالم حالة انتحار كل 43 ثانية، وغالباً ما يكون الضحية رجلاً. ورغم ذلك، شهدت المعدلات العالمية للانتحار تراجعاً ملحوظاً.وبحسب البحث، يموت الرجال منتحرين بمعدل ضعف معدل النساء.ووفق "هيلث داي"، فإن محاولات الانتحار غير المميتة التي تتطلب رعاية طبية هي أكبر بـ 3 مرات لدى النساء منها لدى الرجال.

وقالت الباحثة إميلي روزنبلاد: "يميل الرجال إلى اختيار أساليب أكثر عنفاً وفتكاً للانتحار مثل الأسلحة النارية، بينما تميل النساء إلى اختيار وسائل أقل فتكاً مثل التسمم، والجرعات الزائدة، والتي لديها معدل بقاء أعلى".



وفي الدراسة الجديدة، حلّل باحثون بيانات من دراسة تقيم العبء العالمي للأمراض والإصابات، ونشرت في مجلة "لانسيت".



ووجد الباحثون أن حوالي 746 ألف حالة وفاة بسبب الانتحار تحدث في جميع أنحاء العالم كل عام. (امارات 24)