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صحة

خلال رمضان.. إليكم تأثير التأخر في تناول السحور على جودة النوم

Lebanon 24
28-02-2025 | 13:45
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يواجه العديد من الصائمين اضطرابات في النوم خلال شهر رمضان، ويرجع ذلك إلى تغير أنماط التغذية والنوم، خصوصًا تناول وجبة السحور في وقت متأخر من الليل. 

وتشير دراسات علمية إلى أن توقيت السحور قد يؤثر مباشرة في الساعة البيولوجية للجسم، ما يؤدي إلى  أو النوم المتقطع.  
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بحسب خبراء الصحة، فإن تناول الطعام قبل النوم مباشرة قد يُحفز الجهاز الهضمي ويؤثر في إنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم ، ما يجعل النوم أقل عمقًا وأكثر عرضة للاضطرابات.

كما أن تناول وجبات دسمة أو غنية بالكربوهيدرات قد يسبب ارتفاعًا مفاجئًا في نسبة السكر في الدم، يليه انخفاض سريع، ما قد يؤدي إلى الاستيقاظ خلال الليل.  

ولضمان نوم مريح خلال الشهر الكريم، ينصح الخبراء باتباع هذه الاستراتيجيات:  

أوّلاً، اختيار وجبات خفيفة ومتوازنة للسحور: يُفضل تناول أطعمة غنية بالبروتينات الصحية والدهون المفيدة مثل الزبادي والمكسرات، مع تجنب الأطعمة الدسمة أو الغنية بالكافيين.  

ثانيًا، تحديد توقيت السحور: من الأفضل تناول السحور قبل موعد النوم بساعة إلى ساعتين لمنح الجهاز الهضمي وقتًا كافيًا لهضم الطعام قبل الخلود للنوم.  

ثالثًا، الابتعاد عن الشاشات قبل النوم: يُنصح بتقليل التعرض للضوء الأزرق المنبعث من الهواتف الذكية والتلفاز، إذ يؤثر في إنتاج الميلاتونين.  

رابعًا، خلق بيئة نوم مريحة: يمكن تحسين جودة النوم من خلال تخفيف الإضاءة في الغرفة، وضبط درجة الحرارة، واستخدام وسائل الاسترخاء مثل قراءة القرآن أو الاستماع إلى أصوات هادئة قبل النوم.  

يؤكد المختصون أن اتباع نمط حياة صحي خلال  يمكن أن يساعد في تحقيق توازن بين أداء العبادات والحفاظ على صحة الجسم، ما يضمن تجربة صيام مريحة دون التأثير في جودة النوم.
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