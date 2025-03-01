"المخاط الأصفر" مع السعال.. ماذا يعني؟

قالت الجمعية الألمانية للطب العام وطب الأسرة إن المخاط المتكون في الشعب الهوائية لدى الأشخاص الأصحاء يكون عديم اللون وشفافا ولا يحتاج إلى السعال.
وأضافت الجمعية أن تغير لون المخاط المصاحب للسعال إلى اللون الأصفر أو الأصفر المائل للأخضر يرجع إلى أحد الأسباب التالية:
- التهاب الشعب الهوائية الحاد
- الالتهاب الرئوي البكتيري
- انتفاخات مرضية في الرئتين (توسع القصبات الهوائية)
- خراج الرئة
- مرض السل المتقدم
- التليف الكيسي
لذا، ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء اللون الأصفر للمخاط المصاحب للسعال، لا سيما عند استمراره أياما وإذا كان مصحوباً بأعراض أخرى مثل الحمى الشديدة وآلام الصدر وضيق التنفس. (الجزيرة نت)