"المخاط الأصفر" مع السعال.. ماذا يعني؟

قالت الجمعية الألمانية للطب العام وطب ‫الأسرة إن المخاط المتكون في الشعب الهوائية لدى الأشخاص الأصحاء يكون ‫عديم اللون وشفافا ولا يحتاج إلى السعال.

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‫وأضافت الجمعية أن تغير لون المخاط المصاحب للسعال إلى اللون الأصفر أو ‫الأصفر المائل للأخضر يرجع إلى أحد الأسباب التالية:

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‫‫- التهاب الشعب الهوائية الحاد

‫‫- الالتهاب الرئوي البكتيري

‫‫- انتفاخات مرضية في الرئتين (توسع القصبات الهوائية)

‫- خراج الرئة

- ‫مرض السل المتقدم

‫- التليف الكيسي

‫‫لذا، ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء اللون ‫الأصفر للمخاط المصاحب للسعال، لا سيما عند استمراره أياما ‫وإذا كان مصحوباً بأعراض أخرى مثل الحمى الشديدة وآلام الصدر وضيق ‫التنفس. (الجزيرة نت)