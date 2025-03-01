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صحة

"المخاط الأصفر" مع السعال.. ماذا يعني؟

Lebanon 24
01-03-2025 | 16:00
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قالت الجمعية الألمانية للطب العام وطب ‫الأسرة إن المخاط المتكون في الشعب الهوائية لدى الأشخاص الأصحاء يكون ‫عديم اللون وشفافا ولا يحتاج إلى السعال.
 
 
‫وأضافت الجمعية أن تغير لون المخاط المصاحب للسعال إلى اللون الأصفر أو ‫الأصفر المائل للأخضر يرجع إلى أحد الأسباب التالية:
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‫‫- التهاب الشعب الهوائية الحاد
 
‫‫- الالتهاب الرئوي البكتيري
 
‫‫- انتفاخات مرضية في الرئتين (توسع القصبات الهوائية)
 
‫- خراج الرئة
 
- ‫مرض السل المتقدم
 
‫- التليف الكيسي
 
‫‫لذا، ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء اللون ‫الأصفر للمخاط المصاحب للسعال، لا سيما عند استمراره أياما ‫وإذا كان مصحوباً بأعراض أخرى مثل الحمى الشديدة وآلام الصدر وضيق ‫التنفس. (الجزيرة نت)
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