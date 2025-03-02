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صحة

"الدوار" عند الإنحناء.. ما هي أسبابه؟

Lebanon 24
02-03-2025 | 02:00
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يشعر بعض الأشخاص بدوار عند الانحناء، ‫فما أسباب ذلك؟ للإجابة عن هذا السؤال، أوضحت الجمعية الألمانية للطب العام وطب الأسرة ‫أن الشعور بدوار أثناء الانحناء له أسباب عديدة، أبرزها الدوار الموضعي ‫الحميد، الذي ينشأ بسبب حركات معينة في الرأس مثل: الانحنا - ‫تدوير الرأس أو خفضه أو رفعه - ‫الاستلقاء والتقلب أثناء الاستلقاء أو الجلوس.
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‫‫سبب هذا النوع من الدوار هو وجود بلورات صغيرة في الأذن الداخلية، والتي ‫تغير موقعها عند تحريك الرأس، وهذا يؤدي إلى تهيج الخلايا الحسية. وترسل ‫الخلايا الحسية حركة إلى المخ، ولكنها لا تتوافق مع الحركة، التي تدركها ‫العين، ويسبب هذا الشعور دواراً مفاجئاً.
 
‫‫انخفاض ضغط الدم الانتصابي‫
 
‫قد يرجع الدوار عند الانحناء إلى انخفاض مفاجئ في ضغط الدم عند ‫الوقوف أو الجلوس في وضع مستقيم فيما يعرف بانخفاض ضغط الدم الانتصابي، ‫والذي يحدث بسبب ضعف تنظيم ضغط الدم. وتكمن أسباب هذ الضعف في الأمراض ‫التالية:
- أمراض القلب والأوعية الدموية مثل قصور القلب أو مرض القلب التاجي
- مرض السكري
- ‫‫أمراض مثل مرض باركنسون أو الخرف
- ‫‫الفشل الكلوي
‫‫أدوية
‫‫كذلك، يمكن أن تتسبب بعض الأدوية في الشعور بدوار عند الانحناء أو الوقوف ‫إذا تم تناولها لفترة طويلة من الزمن، على سبيل المثال:


‫‫وعلى أية حال، ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء ‫الشعور بدوار عند الانحناء، لا سيما عند حدوثه بشكل متكرر وعلى مدار ‫فترة زمنية طويلة، وكذلك إذا كان مصحوبا بأعراض أخرى مثل الإغماء. (الجزيرة نت)
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