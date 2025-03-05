بعد تناول الحلويات.. هذا ما يحدث لجسمك عند شرب الماء

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وذكرت خبيرة التغذية مينو بالاجي، بأن شرب الماء بعد تناول الحلويات لا يقلل بشكل مباشر من تأثير السكر على صحة الأمعاء، ولكنه يمكن أن يساعد في منع ارتفاع نسبة السكر في الدم عن طريق الحفاظ على ترطيب الجسم، وفقاً لما ورد عن موقع "إنديان إكسبرس".بالإضافة إلى ذلك، فإن الماء يدعم عملية الهضم ويساعد في إزالة بقايا الطعام من الفم، مما قد يقلل من خطر تسوس الأسنان.ولجعل تناول الحلويات أكثر صحة، يمكن اتباع بعض النصائح المفيدة. أولاً، يمكن تناول الحلويات مع الدهون الصحية أو الألياف أو البروتين، حيث يساعد ذلك في إبطاء امتصاص السكر، مما يقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم.على سبيل المثال، يمكن تناول الحلويات مع المكسرات أو البذور.ثانيًا، يُفضل استخدام بدائل أكثر صحة للسكر، مثل الفواكه المهروسة كالموز أو التفاح، أو استخدام السكر البني أو الجاكيري بكميات أقل، حيث تكون هذه البدائل أقل ضررًا على صحة الأمعاء.ثالثًا، من المهم ممارسة التحكم في الحصص الغذائية، إذ إن تناول كميات صغيرة من الحلويات يمكن أن يساعد في تقليل التأثير السلبي على صحة الأمعاء، بينما الإفراط في تناول السكر قد يزيد من الالتهابات ويؤثر سلبًا على صحة الأمعاء.بالإضافة إلى ذلك، من الضروري الحفاظ على نظام غذائي متوازن غني بالألياف والبروبيوتيك لدعم صحة الأمعاء.كما أن شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم، وليس فقط بعد تناول الحلويات، يعتبر أمرًا أساسيًا للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.