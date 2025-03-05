Advertisement

صحة

بعد تناول الحلويات.. هذا ما يحدث لجسمك عند شرب الماء

Lebanon 24
05-03-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1329610-638768164762418098.jpg
Doc-P-1329610-638768164762418098.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يؤدي الإفراط في تناول السكر والحلويات بتعريض الجسم لتأثيرات سلبية على الصحة العامة، وخاصة على صحة الأمعاء.

وذكرت خبيرة التغذية مينو بالاجي، بأن شرب الماء بعد تناول الحلويات لا يقلل بشكل مباشر من تأثير السكر على صحة الأمعاء، ولكنه يمكن أن يساعد في منع ارتفاع نسبة السكر في الدم عن طريق الحفاظ على ترطيب الجسم، وفقاً لما ورد عن موقع "إنديان إكسبرس".
Advertisement

بالإضافة إلى ذلك، فإن الماء يدعم عملية الهضم ويساعد في إزالة بقايا الطعام من الفم، مما قد يقلل من خطر تسوس الأسنان.

ولجعل تناول الحلويات أكثر صحة، يمكن اتباع بعض النصائح المفيدة. أولاً، يمكن تناول الحلويات مع الدهون الصحية أو الألياف أو البروتين، حيث يساعد ذلك في إبطاء امتصاص السكر، مما يقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم.

على سبيل المثال، يمكن تناول الحلويات مع المكسرات أو البذور.

 ثانيًا، يُفضل استخدام بدائل أكثر صحة للسكر، مثل الفواكه المهروسة كالموز أو التفاح، أو استخدام السكر البني أو الجاكيري بكميات أقل، حيث تكون هذه البدائل أقل ضررًا على صحة الأمعاء. 

ثالثًا، من المهم ممارسة التحكم في الحصص الغذائية، إذ إن تناول كميات صغيرة من الحلويات يمكن أن يساعد في تقليل التأثير السلبي على صحة الأمعاء، بينما الإفراط في تناول السكر قد يزيد من الالتهابات ويؤثر سلبًا على صحة الأمعاء.

بالإضافة إلى ذلك، من الضروري الحفاظ على نظام غذائي متوازن غني بالألياف والبروبيوتيك لدعم صحة الأمعاء.

كما أن شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم، وليس فقط بعد تناول الحلويات، يعتبر أمرًا أساسيًا للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2025-03-05
13:00 | 2025-03-05
09:10 | 2025-03-05
07:00 | 2025-03-05
04:27 | 2025-03-05
02:30 | 2025-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24