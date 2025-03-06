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صحة

لجعل شرب الماء عادة يومية.. اتبع هذه النصائح

Lebanon 24
06-03-2025 | 04:29
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يهمل الكثيرون ترطيب أجسامهم بشكل كاف، ما قد يؤدي إلى أعراض مزعجة مثل الصداع، والإرهاق، وجفاف البشرة، وحتى مشاكل صحية أكثر خطورة.

وبينما يعد الشعور بالعطش أكثر أعراض الجفاف وضوحا، هناك علامات أخرى أقل وضوحا تشمل البول الداكن، وقلة التبول، وجفاف الجلد أو الفم، والإرهاق، والدوخة، والصداع. وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يكون الجفاف خطيرا أو حتى قاتلا، حيث تشمل الأعراض الأكثر خطورة تسارع ضربات القلب، وصعوبة التنفس، والتهيج، والإغماء.
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ويقول الخبراء إن الحفاظ على ترطيب الجسم لا يتطلب جهدا كبيرا، إذ يكفي اتباع بعض النصائح البسيطة لتحويل شرب الماء إلى عادة يومية.

وتحدث بنجامين نيفاريس، مدرب شخصي معتمد ومالك مركز I.E. Health، مع صحيفة "نيويورك بوست" حول كيفية التأكد من حصولك على كمية كافية من الماء، وشارك أفضل نصائحه للتذكير بالترطيب:

اضبط المنبه: يمكن لهاتفك أن يساعدك على إرواء عطشك، حيث يقول نيفاريس: "استخدم المنبه على هاتفك. تأكد من شرب كمية معينة من الماء كل ساعة".

تحقق من حالتك المزاجية: وفقا لنيفاريس، فإن "المزاج يتأثر مباشرة بالترطيب"، لذا، إذا بدأت تشعر بالضيق، فمن الجيد أن تشرب بعض الماء. 

اجعل الماء في مرمى بصرك: يشير نيفاريس  إلى أنه يجب عليك "دائما إبقاء الماء أو مشروبا يحتوي على إلكتروليتات قريبا منك، على مكتبك، أو في السيارة. فهذا يذكرك بالترطيب ويساعدك على رؤيته باستمرار".

التحرك: يقول نيفاريس إن الحركة تذكر الناس بشرب الماء بشكل غريب. ولهذا السبب يوصي بالذهاب في نزهة على الأقدام لإعطاء جسمك فرصة لتذكيرك بالترطيب. وإذا كنت تعمل من المنزل، يؤكد نيفاريس على ضرورة النهوض من المكتب بشكل دوري، و"اجعل شرب الماء روتينا عندما تفعل ذلك".
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