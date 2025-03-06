17
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
10
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
عناصر غذائية مفيدة لعلاج عسر الهضم
Lebanon 24
06-03-2025
|
10:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتضمن طرق التخلص من اضطراب المعدة تناول أطعمة سهلة الهضم مثل الزنجبيل وبذور الكتان والموز والبصل والتوت. كما يمكن أن يساعد شرب الماء وتجنب الأطعمة الحارة والدهنية وتناول الطعام ببطء وتقليل التوتر والراحة الكافية في تسهيل عميلة الهضم، بحسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة Times of India.
Advertisement
يحدث اضطراب المعدة، المعروف أيضاً باسم عسر الهضم، بسبب انزعاج في الجزء العلوي من البطن. ويمكن لبعض الأطعمة أن تحسن صحة الأمعاء وتخفف من مشاكل الجهاز الهضمي الناجمة عن عوامل مختلفة، بما يشمل الإفراط في تناول الطعام والأطعمة الحارة والكافيين والتوتر والقلق واضطرابات الجهاز الهضمي. وأبرز هذه الأطعمة هي التالية:
1. الزنجبيل وعرق السوس
يعد الزنجبيل علاجاً أساسياً بسبب خصائصه المضادة للالتهابات واحتوائه على البكتيريا التي تساعد في تهدئة المعدة المضطربة. كذلك، عرق السوس هو طعام آخر موصى به لأنه يقلل من التهاب بطانة المعدة ويزيد من إنتاج المخاط الواقي.
2. بذور الكتان والموز
تعد بذور الكتان مفيدة بسبب محتواها العالي من الألياف الغذائية وأحماض أوميغا-3 الدهنية، والتي تساعد على الهضم. كما يحتوي الموز على خصائص "بريبايوتيك" والـ"بكتين"، مما يساعد على علاج الإسهال.
3. أطعمة غنية بالـ"بروبيوتيك"
يمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بالـ"بروبيوتيك" في موازنة بكتيريا الأمعاء وتقليل الأعراض مثل الغازات والانتفاخ وحركات الأمعاء غير المنتظمة. وفي هذا السياق تعتبر الكربوهيدرات الخفيفة، بما يشمل الأرز ودقيق الشوفان والبسكويت والخبز المحمص والبطاطا الحلوة، سهلة الهضم وهي توفر الطاقة الكافية للجسم. كما أن الأرز الأبيض العادي يعتبر مفيدا بشكل خاص لمشاكل الجهاز الهضمي.
4. "كومبوتشا"
يتم تخمير شاي الـ"كومبوتشا"، وهو شاي لاذع فوار لمدة أسبوع أو أكثر. وقد تم اكتشاف أن شاي الـ"كومبوتشان" يتمتع بخصائص "بروبيوتيك"، إلى جانب خصائصه المضادة للأكسدة، خاصةً إذا تم تحضيره من الشاي الأخضر.
5. البصل
يحتوي البصل على الكثير العناصر الغذائية كالـ"إينولين" والـ"فركتان" والـ"فركتو أوليغوساكاريد". تساعد هذه العناصر في علاج مجموعة واسعة من الأمراض، مثل مرض السكري من النوع 2 والإسهال وهشاشة العظام وتصلب الشرايين وأمراض الجهاز الهضمي وأمراض القلب والأوعية الدموية.
6. التوت
يحتوي كوب من التوت على 8 غرامات من الألياف، وهو ما يقرب من ثلث الكمية اليومية الموصى بها. يحتوي التوت الأحمر على كميات وفيرة من الـ"بوليفينول"، وهي مضادات أكسدة قوية مفيدة للكائنات الحية الدقيقة الموجودة في الأمعاء. ويعمل الـ"بوليفينول" كمضاد حيوي من خلال تعزيز نمو البكتيريا الجيدة ومنع نمو البكتيريا الضارة. (العربية)
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ يهمكم عن الـ50 دولاراً.. هذا ما تبيّن
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم عن الـ50 دولاراً.. هذا ما تبيّن
14:38 | 2025-03-05
05/03/2025 02:38:31
Lebanon 24
Lebanon 24
كانا يعيشان في نفس الحي.. علاقة غير متوقعة بين أصالة وأحمد الشرع
Lebanon 24
كانا يعيشان في نفس الحي.. علاقة غير متوقعة بين أصالة وأحمد الشرع
23:10 | 2025-03-05
05/03/2025 11:10:20
Lebanon 24
Lebanon 24
قلبه توقف عن الخفقان وفقد حاسة النطق.. فنان شهير بوضع صحي صعب وزميل له يتكفل بعلاجه
Lebanon 24
قلبه توقف عن الخفقان وفقد حاسة النطق.. فنان شهير بوضع صحي صعب وزميل له يتكفل بعلاجه
02:18 | 2025-03-06
06/03/2025 02:18:52
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب لم يُعيّن قائد للجيش ومدير عام أمن الدولة
Lebanon 24
لهذا السبب لم يُعيّن قائد للجيش ومدير عام أمن الدولة
08:08 | 2025-03-06
06/03/2025 08:08:34
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "حزب الله".. ماذا كشف دبلوماسيّ غربي؟
Lebanon 24
عن "حزب الله".. ماذا كشف دبلوماسيّ غربي؟
15:07 | 2025-03-05
05/03/2025 03:07:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
08:00 | 2025-03-06
بالفيديو.. حيلة سحرية في دقيقة للتخلص من القلق
04:29 | 2025-03-06
لجعل شرب الماء عادة يومية.. اتبع هذه النصائح
02:00 | 2025-03-06
دراسة تكشف... تأثير تقييد استخدام الهواتف الذكية شبيه بانسحاب الإدمان
00:02 | 2025-03-06
هل يساعد تناول البرتقال في تحسين المزاج والذاكرة؟
23:00 | 2025-03-05
بعد تناول الحلويات.. هذا ما يحدث لجسمك عند شرب الماء
16:00 | 2025-03-05
نصائح للحفاظ على بشرة صحية ومتوازنة خلال شهر رمضان... اتبعها!
فيديو
بعدما وقع ضحية برنامجه.. أحمد العوضي يشن هجوماً على رامز جلال ويكشف موعد زواجه (فيديو)
Lebanon 24
بعدما وقع ضحية برنامجه.. أحمد العوضي يشن هجوماً على رامز جلال ويكشف موعد زواجه (فيديو)
02:38 | 2025-03-06
06/03/2025 19:49:31
Lebanon 24
Lebanon 24
شتائم وعبارات غير موزونة.. تيم حسن يُثير الجدل باستخدامه عبارات "إسلامية" والجمهور غاضب (فيديو)
Lebanon 24
شتائم وعبارات غير موزونة.. تيم حسن يُثير الجدل باستخدامه عبارات "إسلامية" والجمهور غاضب (فيديو)
00:53 | 2025-03-06
06/03/2025 19:49:31
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشفت خيانة زوجها مع سيدة متزوجة في أحد الفنادق.. مشهد يحقق مليون مشاهدة! (فيديو)
Lebanon 24
اكتشفت خيانة زوجها مع سيدة متزوجة في أحد الفنادق.. مشهد يحقق مليون مشاهدة! (فيديو)
05:08 | 2025-03-04
06/03/2025 19:49:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24