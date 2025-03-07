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صحة

هذه أضرار الإكثار من شرب الماء قبل النوم

Lebanon 24
07-03-2025 | 23:00
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يبدو أن شرب كميات كبيرة من الماء قبل النوم، قد يكون له تأثيرات سلبية على الصحة. فحسب الطبيبة الروسية زاريماتين، فإن الإفراط في شرب السوائل يؤدي إلى اضطرابات في النوم، مما يسبب تعبًا في اليوم التالي. والأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو المسالك البولية يجب عليهم تجنب هذه العادة، لأنها قد تسبب احتباس السوائل وتورم الأطراف.
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بينما يساعد شرب الماء بكميات معتدلة قبل النوم على الاسترخاء وتجنب الجفاف، وتنصح الطبيبة المرضى الذين يعانون من السكري أو أمراض الكلى أو مشاكل التبول اللاإرادي بعدم شرب الماء بكميات كبيرة قبل النوم. كما أن الإفراط في الماء يمكن أن يؤدي إلى نقص الصوديوم في الدم ويؤثر على القلب والأوعية الدموية. (روسيا اليوم)
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