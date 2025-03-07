19
o
بيروت
21
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
10
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
هذه أضرار الإكثار من شرب الماء قبل النوم
Lebanon 24
07-03-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يبدو أن شرب كميات كبيرة من الماء قبل النوم، قد يكون له تأثيرات سلبية على الصحة. فحسب الطبيبة الروسية زاريماتين، فإن الإفراط في شرب السوائل يؤدي إلى اضطرابات في النوم، مما يسبب تعبًا في اليوم التالي. والأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو المسالك البولية يجب عليهم تجنب هذه العادة، لأنها قد تسبب احتباس السوائل وتورم الأطراف.
Advertisement
بينما يساعد شرب الماء بكميات معتدلة قبل النوم على الاسترخاء وتجنب الجفاف، وتنصح الطبيبة المرضى الذين يعانون من السكري أو أمراض الكلى أو مشاكل التبول اللاإرادي بعدم شرب الماء بكميات كبيرة قبل النوم. كما أن الإفراط في الماء يمكن أن يؤدي إلى نقص الصوديوم في الدم ويؤثر على القلب والأوعية الدموية. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"لن أنسى تلك اللحظات".. قصي خولي مُشتاق لزميلتيه في "القدر" (صور)
Lebanon 24
"لن أنسى تلك اللحظات".. قصي خولي مُشتاق لزميلتيه في "القدر" (صور)
04:07 | 2025-03-07
07/03/2025 04:07:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. "خبر مفبرك" يثير بلبلة وهذه حقيقته
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. "خبر مفبرك" يثير بلبلة وهذه حقيقته
15:30 | 2025-03-07
07/03/2025 03:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن تكتشف هوية والدتها الحقيقية.. شاهدوا اللحظة الصعبة بالفيديو
Lebanon 24
ماغي بو غصن تكتشف هوية والدتها الحقيقية.. شاهدوا اللحظة الصعبة بالفيديو
10:46 | 2025-03-07
07/03/2025 10:46:23
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت متزوجة قبله وهي أم لابنتين.. لقطة رومانسية تجمع الفنان اللبناني الشهير وزوجته (صورة)
Lebanon 24
كانت متزوجة قبله وهي أم لابنتين.. لقطة رومانسية تجمع الفنان اللبناني الشهير وزوجته (صورة)
04:43 | 2025-03-07
07/03/2025 04:43:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"المفاوضة المليونيرة".. هذه أبرز المعلومات عن إبنة إبراهيم حويجة المتّهم باغتيال كمال جنبلاط
Lebanon 24
"المفاوضة المليونيرة".. هذه أبرز المعلومات عن إبنة إبراهيم حويجة المتّهم باغتيال كمال جنبلاط
05:40 | 2025-03-07
07/03/2025 05:40:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في صحة
04:00 | 2025-03-08
لمعالجة الصداع في رمضان.. هذا ما ينصح به الذكاء الاصطناعي
02:00 | 2025-03-08
لمرضى السكري من النوع الأول.. علاج بتقنية جديدة لزرع الخلايا
00:56 | 2025-03-08
ما هو أفضل أنواع الحساء على الإفطار في رمضان؟ هذا منا اقترحه الذكاء الاصطناعي
16:00 | 2025-03-07
فيروس شديد العدوى يتفشى مجددًا في أوروبا
14:00 | 2025-03-07
تسوس الأسنان.. لماذا يزداد في شهر رمضان؟
08:45 | 2025-03-07
بسبب التوتر النفسي.. 6 أضرار للجسم لا تخطر على بال
فيديو
"أنا بقدم رقاصة".. مي عمر تفجر مُفاجأة عن دورها في مسلسل "إش إش" (فيديو)
Lebanon 24
"أنا بقدم رقاصة".. مي عمر تفجر مُفاجأة عن دورها في مسلسل "إش إش" (فيديو)
03:03 | 2025-03-08
08/03/2025 11:03:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ستوفر أداء مميزا وسرعة كبيرة.. آبل تعلن عن حواسب MacBook Air الجديدة
Lebanon 24
ستوفر أداء مميزا وسرعة كبيرة.. آبل تعلن عن حواسب MacBook Air الجديدة
03:00 | 2025-03-08
08/03/2025 11:03:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض للضرب مع باسل خياط بسبب زميل من الوسط الفني.. معتصم النهار يُفجر مفاجأة وهذا ما قاله عن زوجته (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض للضرب مع باسل خياط بسبب زميل من الوسط الفني.. معتصم النهار يُفجر مفاجأة وهذا ما قاله عن زوجته (فيديو)
02:56 | 2025-03-08
08/03/2025 11:03:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24