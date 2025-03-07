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صحة

فيروس شديد العدوى يتفشى مجددًا في أوروبا

Lebanon 24
07-03-2025 | 16:00
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أعلنت وزارة الزراعة الهنغارية عن تفشي مرض الحمى القلاعية في البلاد، حيث تم تسجيل الحالات في مزرعة ألبان قرب الحدود السلوفاكية، وقد أبلغت الوزارة المفوضية الأوروبية بالتفشي.
 
 
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وفي كانون الثاني الماضي، تم تسجيل أول حالات للحمى القلاعية في ألمانيا منذ نحو 40 عامًا.

من جهة أخرى، فرضت وكالة "روسيلخوزنادزور" الروسية حظرًا على استيراد جميع الحيوانات المعرضة للإصابة بالحمى القلاعية ومنتجاتها من الاتحاد الأوروبي إلى روسيا اعتبارًا من 20 كانون الثاني 2025. وأشارت الوكالة إلى أن تفشي المرض في ألمانيا قد يكون ناتجًا عن حركة غير منظمة للحيوانات داخل الاتحاد الأوروبي.

الحمى القلاعية هو مرض فيروسي حاد، شديد العدوى، يصيب الحيوانات ويعد من الأمراض الحيوانية المنشأ. (روسيا اليوم)

صحة

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