لمرضى السكري من النوع الأول.. علاج بتقنية جديدة لزرع الخلايا

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نجح زرع الخلايا المنتجة للأنسولين جنبًا إلى جنب مع الخلايا المكونة للأوعية الدموية في علاج مرض السكري من النوع الأول. ومع إجراء المزيد من الاختبارات، يمكن أن يعالج النهج الجديد يومًا ما الحالة التي لا تزال غير قابلة للشفاء، وفقًا لما نشره موقع New Atlas نقلًا عن دورية Science Advances، وفقًا لدراسة ما قبل السريرية الجديدة.جزر البنكرياستعد جزر البنكرياس النسيج البشري الوحيد الذي ينتج الأنسولين استجابة لارتفاع مستويات الغلوكوز في الدم. في مرض السكري من النوع الأول، يهاجم الجهاز المناعي هذه الجزر ويدمرها ببطء، مما يؤدي إلى نقص الأنسولين. وقد تم إحراز تقدم ملحوظ فيما يتعلق بزراعة جزر البنكرياس، والتي تظل وسيلة واعدة لاستعادة إنتاج الأنسولين.خيار آمن ودائم نسبياًولكن كان التحدي الرئيسي هو تكرار البيئة الغنية بالأوعية الدموية التي تعتمد عليها جزر البنكرياس الأصلية للبقاء على قيد الحياة. الآن، قاد باحثون من طب وايل كورنيل WCM دراسة قاموا فيها بزراعة جزر البنكرياس جنبًا إلى جنب مع الخلايا المكونة للأوعية الدموية - وعكسوا بنجاح مرض السكري في الفئران.قال الدكتور جي لي، الباحث المشارك في قسم الطب في كلية الطب بجامعة ويليهام، والباحث الرئيسي في الدراسة، تضع نتائج الدراسة "الأساس لزراعة جزر البنكرياس تحت الجلد كخيار علاجي آمن ودائم نسبيًا لمرض السكري من النوع الأول".النهج الشائعحاليًا، يتضمن النهج الشائع لزرع جزر البنكرياس حقن جزر البنكرياس المستخرجة من بنكرياس المتبرع في الوريد البابي الكبدي، عادةً عن طريق إبرة رفيعة يتم إدخالها في الكبد من خلال الجلد. بمجرد دخولها الكبد، تستقر جزر البنكرياس في الأوعية الدموية الصغيرة، حيث تأخذ الأكسجين والمواد المغذية من الأنسجة المحيطة بينما تتشكل أوعية دموية جديدة على مدار أسابيع. يمكن أن تُفقد العديد من جزر البنكرياس بسبب الالتهاب ونقص الأكسجين والهجوم المناعي خلال هذا الوقت. لمنع رفض جزر البنكرياس، يتم إعطاء الأدوية المثبطة للمناعة على المدى الطويل.تقنية مبتكرةأراد الباحثون تطوير تقنية أقل تدخلاً تسمح بزراعة جزر البنكرياس المتبرع بها في موقع يمكن الوصول إليه بسهولة، مثل تحت الجلد، مما يتيح بقاء جزر البنكرياس إلى أجل غير مسمى. لذا، قاموا بهندسة الخلايا البطانية البشرية العامة EC، وهي الخلايا التي تبطن الجزء الداخلي من الأوعية الدموية، لتشكيل خلايا بطانية وعائية مُعاد برمجتها، R-VEC. قاموا أولاً باختبار R-VEC في جهاز ميكروفلويدي - "مختبر صغير على شريحة" - ولاحظوا أن R-VEC جمعت نفسها في شبكة من الأوعية القادرة على حمل الدم البشري. عندما تم خلط جزر الدم البشرية مع R-VEC البشرية، تم تضمين جميع الجزر في الشبكة الوعائية المشكلة حديثًا، وشكلت R-VEC أوعية صغيرة تحيط بالجزر وتخترقها. كانت الجزر التي تتغذى على الأوعية الدموية وظيفية أيضًا، حيث تنتج الأنسولين استجابةً لإدخال الغلوكوز.