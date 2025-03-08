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صحة
طبيبة نكشف: الشوكولاتة الداكنة مضاد طبيعي للاكتئاب
Lebanon 24
08-03-2025
|
10:16
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أشارت الدكتورة مارينا ماكيشا خبيرة التغذية إلى أن الشوكولاتة المصنوعة من حبوب الكاكاو لذيذة وتخفف التوتر وتنشط وتنعش الذاكرة.
ووفقا لها، الشوكولاتة مضاد طبيعي للاكتئاب، حيث أظهرت العديد من الدراسات أن حبوب الكاكاو تحتوي على مادة تؤثر على أجزاء محددة من الدماغ وتحفز إنتاج هرمون السيروتونين، الذي يمنحنا الشعور بالسعادة والهدوء والرضا.
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ولكن على الرغم من ذلك، لا ينصح بالإفراط في تناول الشوكولاتة، وأن الكمية المثالية التي ينصح بتناولها في اليوم هي 20-30 غ.
وبالإضافة إلى ذلك، تساعد الشوكولاتة على تخفيف أعراض متلازمة ما قبل الحيض. لأن حبوب الكاكاو تحتوي على المغنيسيوم، وهو عنصر مفيد للجهاز العصبي. كما أن مضادات الأكسدة الفلافونويدية الموجودة في الشوكولاتة تعمل على تقليل الالتهابات في الجسم، وبالتالي تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وأشارت الخبيرة، إلى أن الكاكاو يحتوي على الثيوبرومين والكافيين الذي يحسن القدرات الإدراكية لفترة قصيرة. وتوصي بتناول الشوكولاتة الداكنة التي لا تقل فيها نسبة الكاكاو عن 70 بالمئة، لأن هذا النوع من الشوكولاتة له كل الخصائص المفيدة المذكورة أعلاه. (روسيا اليوم)
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