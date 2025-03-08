ترطيب الجسم بالماء والسوائل بعد ساعات الصوم يعتبر أهم الخطوات التغذية، وتبدأ عملية الترطيب بالمشروب الرمضاني الذي يتم تناوله على مائدة الإفطار، والذي ينبغي أن يمد الجسم بالمغذيات، ويمنح الجسم الانتعاش لتجديد الطاقة.

Advertisement



وعلى مائدة الإفطار، ينصح خبراء التغذية من "أونلي ماي هيلث"، بتجنب المشروبات السكرية والمشروبات المحتوية على الكافيين.



وينطبق ذلك أولاً على المشروبات الغازية، وكذلك عصائر الفاكهة التي تحتوي على سكريات مضافة، ومشروبات الطاقة، فهي تسبب ارتفاعاً سريعاً في مستوى السكر في الدم، ثم انخفاض الطاقة بعد ذلك.



أما بين وجبتي الإفطار والسحور، فينصح بتناول مشروبات الكافيين باعتدال، لتجنب الأعراض الانسحابية في صباح اليوم التالي.



مشروبات رمضانية

وفق موقع "فينوت"، تتنوع المشروبات الصحية الرمضانية ما بين ما يفضل على مائدة الإفطار مثل اللبن الرائب، أو الحليب والتمر، وبين ما يتم تناوله منذ لحظة الإفطار وحتى السحور لترطيب الجسم.



الجلاب

الجلاب هو أحد المشروبات الأكثر شعبية في شهر رمضان، يتم صنعه باستخدام التمر ودبس العنب مع ماء الورد، ويتم تقديمه مع الثلج، ويمتاز بأنه منخفض السعرات الحرارية ولا يحتوي على محليات اصطناعية، وهو سهل الهضم مريح للمعدة.



ماء جوز الهند

بالنسبة للأشخاص الذين يشعرون بالجفاف بعد عدم قدرتهم على الشرب بعد فترة طويلة من الزمن، فإن ماء جوز الهند هو الأمثل.



يوفر ماء جوز الهند الكثير من الإلكتروليتات والفيتامينات والمعادن لتجديد النشاط والتغلب على الجفاف. كما أنه رائع لأنه لن يرفع مستويات السكر والأنسولين.





قمر الدين

قد يكون قمر الدين المشروب الرمضاني الأكثر شعبية، والمكون الرئيسي له هو معجون المشمش المجفف.



يساعد قمر الدين على الهضم وتنظيم التمثيل الغذائي، إضافة إلى محتواه من الفيتامينات والمعادن.



التمر والحليب

عادة ما يتم تناول التمر بعد أذان المغرب مباشرة، ويفضل معظم الناس نقع التمر في الحليب قبل يوم من تقديمه، وقد يتناول البعض التمر العادي مع شرب الحليب أيضاً.

عصير الخروب

الخروب من المشروبات التقليدية الشائعة، والتي تمنح شعوراً بالانتعاش، وتوفر الكثير من مضادات الأكسدة، كما يحتوي على نسبة من الألياف والبروتين تجعل قوامه سميكاً بعض الشيء.



عصائر فاكهة الموسم

عصائر الفاكهة لذيذة وسهلة التحضير وتناسب معظم الناس. وفي بعض المواسم يكون عصير البطيخ هو الأكثر توفراً، أو الفراولة، أو البرتقال، أو المانجو وهي جميعها غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، وتجدد الشعور بالطاقة.



الماء

الماء هو أفضل المشروبات، وهو الأكثر ترطيباً للجسم، ويحتاج الإنسان 8 أكواب من الماء والسوائل في اليوم، وخلال رمضان يتعين عليك الحصول على هذه الحصة خلال المساء، من شرب الماء والعصائر، والشوربة، وأكل الخضراوات والمعادن الغنية بالماء. (24)