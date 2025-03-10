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التنميل من الأعراض المزعجة التي تصيبنا بين الحين والآخر، هذا العرض لا يمكنه الاستمرار فهو يزورك لبضع دقائق ثم يختفي هكذا هو شعور التنميل الطبيعي غير الضار، ولكن إذا كان التنميل مستمرًا في أحد أجزاء الجسم فهناك مؤشر لخطورته ما.أسباب التنميليقول تقرير نشر في موقع فري ويل هيلث الطبي، إن التنميل من المشكلات التي قد تصيبك بين الحين والآخر لا مشكلة فيها نتيجة الجلوس لفترات طويلة أو الاتكاء على أحد الأطراف لفترات طويلة، وقد يسبب التنميل أعراضًا مختلفة في جسمك منها خفيفة إلى شديدة:- الشعور بأن ذراعك غير قادرة على الحركة- مثيرًا للحكة والهرش بشدة- شعور بالوخز الشديد- صعوبة في حركة الساق على سبيل المثال مع صعوبة في شد العضلات واستخدام الزراع أو الساق- اضطراب الحواس الشديد- شعور بالحرقةأسباب التنميلأسباب التنميل كثيرة ومختلفة، فمنها الجلوس والاتكاء لفترات طويلة، ولكن هناك الكثير من الأسباب الأخرى منها غير الشائع أو غير المعروف مثل:- الانزلاق الغضروفي- الضغط العصبي الشوكي- تغيير الوظيفة العصبية بسبب مرض السكر- أسباب تتعلق بحالات الجهاز العصبي المركزي مثل السكتات الدماغية والتصلب المتعدد- الشد على العصب بشدةمتى يجب الذهاب للطبيب؟يحذر التقرير من بعض العلامات التي تؤكد ضرورة الحصول على المساعدة والذهاب للطبيب لأن التنميل حينها يكون دلالة على مشكلة يجب حلها:- إذا لم تختفِ أعراض التنميل خلال 30 دقيقة- إذا كان التنميل متكررًا في الفترة الأخيرة ولا يمكنه الاختفاء أبدًا- إذا كان التنميل يرجع إلى حالة في الجهاز العصبي المركزي أو مشكلة تعانيها في الأعصاب- إذا كنت تعاني من السكتات الدماغية أو غيرها- إذا كنت تعاني من اعتلال الأعصاب لأي سبب من الأسباب- لا بد من استشارة المختص على الفور وبيان السبب للتنميل المستمر ذلك العرض الهام وعلاج المسبب لعلاج العرض. (اليوم السابع)