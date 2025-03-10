في 8 أسابيع.. نظام غذائي بسيط يمكن أن يقلل التهاب المفاصل

يعد التهاب المفاصل أحد أكثر الحالات المؤلمة، التي تؤثر على المفاصل وحركاتها، وربما يكون من الصعب إدارته والتعايش معه.



ويوجد أكثر من 100 نوع من التهاب المفاصل، ولكن هناك نوعان رئيسيان - هشاشة العظام التي تتطور مع تقدم العمر، والتهاب المفاصل الروماتويدي - وهي حالة من أمراض المناعة الذاتية يتم الحديث عنها بشكل أكبر.

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في هذا الشأن، تقول الأستاذة السريرية المساعدة في جامعة ستانفورد، تاميكو كاتسوموتو، أن التحول إلى نظام غذائي مضاد للالتهابات يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في ثمانية أسابيع فقط.



كما قالت في بودكاست ZOE Health، إن هناك أطعمة يمكن أن تلعب دورا مهما في إدارة وعكس أعراض التهاب المفاصل، موضحة أنه على الرغم من عدم وجود علاج لالتهاب المفاصل، إلا أن بعض العوامل مثل النظام الغذائي وتغيير نمط الحياة والأدوية يمكن أن تساعد في إبطاء أعراضه وإدارتها.

أما بالنسبة للنظام الغذائي المناسب لالتهاب المفاصل، تقول دكتورة كاتسوموتو إن الأطعمة المسببة للالتهابات، مثل المنتجات المصنعة، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بحالة صحية مزمنة، مشيرة إلى أن الكلية الأميركية لأمراض الروماتيزم تنصح بالنظام الغذائي المتوسطي كمضاد للالتهابات للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل.



وأشادت الدكتورة كاتسوموتو بنظام Blue Zone الغذائي، الذي يتضمن الكثير من الأطعمة النباتية والأسماك والحبوب والبذور والمكسرات والبقول والفاصوليا والعدس، ويستبعد منتجات الألبان واللحوم.

وقالت دكتورة كاتسوموتو إن أفضل الخضراوات المضادة للالتهابات هي "الخضروات الصليبية" مثل البروكلي والكرنب والقرنبيط والخضروات الورقية الداكنة.



كما أشارت إلى أن بذور الشيا وبذور الكتان من الأطعمة المثالية لأنها غنية بالألياف وأوميغا-3 والبروتين.



ووفقًا للخبيرة، تعد أحماض أوميغا-3 الدهنية من الأطعمة الخارقة الأخرى التي يمكن أن تقلل الالتهاب، لكنها تشجع أيضا على "عدم الإفراط في تناول الأسماك، وتناول الأسماك الأصغر حجما"، بما يعني تجنب التونة وسمك أبو سيف. (العربية)