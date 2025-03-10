21
o
بيروت
21
o
طرابلس
18
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
17
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
20
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
في 8 أسابيع.. نظام غذائي بسيط يمكن أن يقلل التهاب المفاصل
Lebanon 24
10-03-2025
|
11:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعد التهاب المفاصل أحد أكثر الحالات المؤلمة، التي تؤثر على المفاصل وحركاتها، وربما يكون من الصعب إدارته والتعايش معه.
ويوجد أكثر من 100 نوع من التهاب المفاصل، ولكن هناك نوعان رئيسيان - هشاشة العظام التي تتطور مع تقدم العمر، والتهاب المفاصل الروماتويدي - وهي حالة من أمراض المناعة الذاتية يتم الحديث عنها بشكل أكبر.
Advertisement
في هذا الشأن، تقول الأستاذة السريرية المساعدة في جامعة ستانفورد، تاميكو كاتسوموتو، أن التحول إلى نظام غذائي مضاد للالتهابات يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في ثمانية أسابيع فقط.
كما قالت في بودكاست ZOE Health، إن هناك أطعمة يمكن أن تلعب دورا مهما في إدارة وعكس أعراض التهاب المفاصل، موضحة أنه على الرغم من عدم وجود علاج لالتهاب المفاصل، إلا أن بعض العوامل مثل النظام الغذائي وتغيير نمط الحياة والأدوية يمكن أن تساعد في إبطاء أعراضه وإدارتها.
أما بالنسبة للنظام الغذائي المناسب لالتهاب المفاصل، تقول دكتورة كاتسوموتو إن الأطعمة المسببة للالتهابات، مثل المنتجات المصنعة، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بحالة صحية مزمنة، مشيرة إلى أن الكلية الأميركية لأمراض الروماتيزم تنصح بالنظام الغذائي المتوسطي كمضاد للالتهابات للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل.
وأشادت الدكتورة كاتسوموتو بنظام Blue Zone الغذائي، الذي يتضمن الكثير من الأطعمة النباتية والأسماك والحبوب والبذور والمكسرات والبقول والفاصوليا والعدس، ويستبعد منتجات الألبان واللحوم.
وقالت دكتورة كاتسوموتو إن أفضل الخضراوات المضادة للالتهابات هي "الخضروات الصليبية" مثل البروكلي والكرنب والقرنبيط والخضروات الورقية الداكنة.
كما أشارت إلى أن بذور الشيا وبذور الكتان من الأطعمة المثالية لأنها غنية بالألياف وأوميغا-3 والبروتين.
ووفقًا للخبيرة، تعد أحماض أوميغا-3 الدهنية من الأطعمة الخارقة الأخرى التي يمكن أن تقلل الالتهاب، لكنها تشجع أيضا على "عدم الإفراط في تناول الأسماك، وتناول الأسماك الأصغر حجما"، بما يعني تجنب التونة وسمك أبو سيف. (العربية)
مواضيع ذات صلة
منيمنة: لا يمكن استعادة ثقة الناس بالنظام المصرفي من دون عدالة ومحاسبة وتدقيق
Lebanon 24
منيمنة: لا يمكن استعادة ثقة الناس بالنظام المصرفي من دون عدالة ومحاسبة وتدقيق
12/03/2025 19:43:02
12/03/2025 19:43:02
Lebanon 24
Lebanon 24
8 أطعمة غنية بالألياف يمكنها تحسين عملية الهضم بشكل طبيعي
Lebanon 24
8 أطعمة غنية بالألياف يمكنها تحسين عملية الهضم بشكل طبيعي
12/03/2025 19:43:02
12/03/2025 19:43:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون: التوصّل لهدنة في أوكرانيا ممكن خلال أسابيع
Lebanon 24
ماكرون: التوصّل لهدنة في أوكرانيا ممكن خلال أسابيع
12/03/2025 19:43:02
12/03/2025 19:43:02
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الأوكراني: لا يمكن بحث أي شيء بشأن أوكرانيا بدون مشاركة أوكرانيا ولا يمكن بحث شيء يتعلق بأوروبا بدون مشاركة أوروبا
Lebanon 24
وزير الخارجية الأوكراني: لا يمكن بحث أي شيء بشأن أوكرانيا بدون مشاركة أوكرانيا ولا يمكن بحث شيء يتعلق بأوروبا بدون مشاركة أوروبا
12/03/2025 19:43:02
12/03/2025 19:43:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
في أي عُمر تتشكل صورة الجسم لدى الطفل؟
Lebanon 24
في أي عُمر تتشكل صورة الجسم لدى الطفل؟
10:09 | 2025-03-12
12/03/2025 10:09:18
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يصيبنا بالخرف.. تحذير من خطأ نرتكبه جميعاً في مطابخنا
Lebanon 24
قد يصيبنا بالخرف.. تحذير من خطأ نرتكبه جميعاً في مطابخنا
07:55 | 2025-03-12
12/03/2025 07:55:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير للنساء.. "لوريال" تسحب أحد أشهر منتجاتها بسبب مادة كيميائية مسرطنة!
Lebanon 24
تحذير للنساء.. "لوريال" تسحب أحد أشهر منتجاتها بسبب مادة كيميائية مسرطنة!
03:25 | 2025-03-12
12/03/2025 03:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نادر وخطير.. فيروس قاتل بلا علاج يتسبب في وفاة زوجة نجم شهير!
Lebanon 24
نادر وخطير.. فيروس قاتل بلا علاج يتسبب في وفاة زوجة نجم شهير!
01:41 | 2025-03-12
12/03/2025 01:41:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من هارفارد.. هذه الفواكه قد تزيد وزنك
Lebanon 24
تحذير من هارفارد.. هذه الفواكه قد تزيد وزنك
00:00 | 2025-03-12
12/03/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
طريق المطار تغيرت.. قرار سياسي "بدّل معالمها"
Lebanon 24
طريق المطار تغيرت.. قرار سياسي "بدّل معالمها"
02:45 | 2025-03-12
12/03/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار صارم
Lebanon 24
قرار صارم
15:30 | 2025-03-11
11/03/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة مُحتشمة وأنيقة.. ابنة كارين رزق الله وفادي شربل بغاية الجمال شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
بإطلالة مُحتشمة وأنيقة.. ابنة كارين رزق الله وفادي شربل بغاية الجمال شاهدوا كيف بدت (صور)
01:05 | 2025-03-12
12/03/2025 01:05:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار لوزير المالية بتخفيض غرامات.. إطلعوا عليه
Lebanon 24
قرار لوزير المالية بتخفيض غرامات.. إطلعوا عليه
06:41 | 2025-03-12
12/03/2025 06:41:21
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد التعيينات... هذا ما فعله مستشار الرئيس عون
Lebanon 24
جديد التعيينات... هذا ما فعله مستشار الرئيس عون
08:37 | 2025-03-12
12/03/2025 08:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
10:09 | 2025-03-12
في أي عُمر تتشكل صورة الجسم لدى الطفل؟
07:55 | 2025-03-12
قد يصيبنا بالخرف.. تحذير من خطأ نرتكبه جميعاً في مطابخنا
03:25 | 2025-03-12
تحذير للنساء.. "لوريال" تسحب أحد أشهر منتجاتها بسبب مادة كيميائية مسرطنة!
01:41 | 2025-03-12
نادر وخطير.. فيروس قاتل بلا علاج يتسبب في وفاة زوجة نجم شهير!
00:00 | 2025-03-12
تحذير من هارفارد.. هذه الفواكه قد تزيد وزنك
16:03 | 2025-03-11
في رمضان.. وصفة سحرية لخسارة الوزن
فيديو
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
Lebanon 24
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
05:00 | 2025-03-12
12/03/2025 19:43:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
00:20 | 2025-03-12
12/03/2025 19:43:02
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)
Lebanon 24
دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)
16:27 | 2025-03-11
12/03/2025 19:43:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24