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صحة
النوم لساعات طويلة.. ما علاقته بالأمراض الخطيرة؟
Lebanon 24
10-03-2025
|
15:00
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كشفت دراسة حديثة عن وجود صلة بين
النوم
لساعات طويلة وزيادة خطر الإصابة بأمراض خطيرة، بما في ذلك مرض ألزهايمر. وأجرى باحثون من جامعة وارويك تحليلًا لبيانات نوم نحو نصف مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 38 و73 عامًا، ووجدوا أن
النوم
لأكثر من 7 ساعات قد يكون مؤشرًا على مشكلات صحية كامنة، وليس مجرد سبب مستقل للأمراض.
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وأشارت الدراسة إلى أن
النوم
المفرط - أكثر من 9 ساعات يوميًا - قد يكون مرتبطًا بأمراض قاتلة، فيما أوضحت أن قلة
النوم
(أقل من 7 ساعات يوميًا) تؤدي إلى انخفاض الحالة المزاجية، الإرهاق، وضعف صحة العضلات والعظام، إضافة إلى انكماش مناطق في الدماغ مسؤولة عن العاطفة، ما قد يفسر ارتباطه بتقلبات المزاج.
وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين ينامون حوالي 7 ساعات يوميًا هم الأقل عرضة للمشكلات الصحية الخطيرة، مقارنة بمن ينامون أكثر أو أقل من ذلك. ووصف الخبراء هذه النتائج بأنها "تحول جوهري" في فهم العلاقة بين
النوم
والصحة، مع التأكيد على أهمية الكشف المبكر عن اضطرابات
النوم
ووضع خطط
علاجية
فعالة. (روسيا اليوم)
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