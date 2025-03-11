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صحة

لتقليل التهاب المفاصل في 8 أسابيع.. اليكم هذا النظام الغذائي البسيط

Lebanon 24
11-03-2025 | 01:00
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يعد التهاب المفاصل أحد أكثر الحالات المؤلمة، التي تؤثر على المفاصل وحركاتها، وربما يكون من الصعب إدارته والتعايش معه.

ويوجد أكثر من 100 نوع من التهاب المفاصل، ولكن هناك نوعان رئيسيان - هشاشة العظام التي تتطور مع تقدم العمر، والتهاب المفاصل الروماتويدي - وهي حالة من أمراض المناعة الذاتية يتم الحديث عنها بشكل أكبر.
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في غضون 8 أسابيع
في هذا الشأن، تقول الأستاذة السريرية المساعدة في جامعة ستانفورد، تاميكو كاتسوموتو، أن التحول إلى نظام غذائي مضاد للالتهابات يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في ثمانية أسابيع فقط.

كما قالت في بودكاست ZOE Health، إن هناك أطعمة يمكن أن تلعب دورا مهما في إدارة وعكس أعراض التهاب المفاصل، موضحة أنه على الرغم من عدم وجود علاج لالتهاب المفاصل، إلا أن بعض العوامل مثل النظام الغذائي وتغيير نمط الحياة والأدوية يمكن أن تساعد في إبطاء أعراضه وإدارتها.

النظام الغذائي المناسب لالتهاب المفاصل
أما بالنسبة للنظام الغذائي المناسب لالتهاب المفاصل، تقول دكتورة كاتسوموتو إن الأطعمة المسببة للالتهابات، مثل المنتجات المصنعة، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بحالة صحية مزمنة، مشيرة إلى أن الكلية الأميركية لأمراض الروماتيزم تنصح بالنظام الغذائي المتوسطي كمضاد للالتهابات للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل.

وأشادت الدكتورة كاتسوموتو بنظام Blue Zone الغذائي، الذي يتضمن الكثير من الأطعمة النباتية والأسماك والحبوب والبذور والمكسرات والبقول والفاصوليا والعدس، ويستبعد منتجات الألبان واللحوم.
أفضل الخضراوات لالتهاب المفاصل
وقالت دكتورة كاتسوموتو إن أفضل الخضراوات المضادة للالتهابات هي "الخضروات الصليبية" مثل البروكلي والكرنب والقرنبيط والخضروات الورقية الداكنة.

كما أشارت إلى أن بذور الشيا وبذور الكتان من الأطعمة المثالية لأنها غنية بالألياف وأوميغا-3 والبروتين.

ووفقًا للخبيرة، تعد أحماض أوميغا-3 الدهنية من الأطعمة الخارقة الأخرى التي يمكن أن تقلل الالتهاب، لكنها تشجع أيضا على "عدم الإفراط في تناول الأسماك، وتناول الأسماك الأصغر حجما"، بما يعني تجنب التونة وسمك أبو سيف.

طرق مكافحة التهاب المفاصل
البقاء نشطًا: تساعد التمارين منخفضة التأثير مثل المشي أو السباحة أو اليوغا في الحفاظ على مرونة المفاصل دون إضافة ضغوط.

الحفاظ على وزن صحي: يضع الوزن الزائد المزيد من الضغط على المفاصل، وخاصة الركبتين والوركين والظهر - يساعد فقدان القليل من الوزن في تقليل الألم.

العلاج بالحرارة والبرودة: تخفف الكمادات الدافئة من التصلب، بينما تقلل الكمادات الباردة من الالتهاب وتخدر الألم.

تقوية العضلات حول المفاصل: يساعد تدريب القوة اللطيف في دعم المفاصل واستقرارها، مما يقلل من الإجهاد.

الحفاظ على رطوبة الجسم: يساعد الماء في الحفاظ على صحة الغضاريف، التي تعمل على تخفيف آلام المفاصل.
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