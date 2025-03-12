Advertisement

صحة

تحذير من هارفارد.. هذه الفواكه قد تزيد وزنك

Lebanon 24
12-03-2025 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1332104-638773339980219213.png
Doc-P-1332104-638773339980219213.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشار نيك نوروتز، الباحث في الصحة الأيضية بجامعة هارفارد، إلى أن بعض الفواكه قد تؤثر سلبا على عملية الأيض وتزيد من خطر السمنة، بل وربما ترفع احتمالات الإصابة بالسرطان.

فما هي هذه الفواكه؟
- المانغو
Advertisement

تعد المانغو من الفواكه الأكثر احتواء على الفركتوز، حيث تحتوي الحبة الواحدة على 30 غراما من السكر، مقارنة بالتفاحة التي تحتوي على 12.5 غراما فقط.

واستند نوروتز إلى دراسة نشرت عام 2021 في مجلة Nature، أظهرت أن الإفراط في تناول الفركتوز قد يرتبط بارتفاع خطر السمنة وسرطان القولون والمستقيم. لكن الدراسة أجريت على فئران تناولت شراب الذرة عالي الفركتوز، الذي يختلف عن الفركتوز الموجود طبيعيا في الفواكه.

وكشفت الدراسة أن الفئران التي استهلكت شراب الذرة عالي الفركتوز نمت لديها زغابات معوية (نتوءات تشبه الأصابع تمتص العناصر الغذائية من الطعام داخل أمعائها الدقيقة)  أطول بنسبة 40%، ما زاد من امتصاص الدهون وساهم في زيادة الوزن.

- جاك فروت

أصبحت فاكهة "جاك فروت" شائعة كبديل للحوم بسبب قوامها المشابه للحوم المسحوبة، لكنها تحتوي على 15.2 غراما من الفركتوز لكل كوب، وهو ضعف محتوى الفركتوز في التوت الأزرق.

وحذرت دراسة نشرت في مجلة Scientific World Journal، من أن مستخلص "جاك فروت" قد يزيد من إفراز الأنسولين ويخفض مستويات الغلوكوز في الدم، ما قد يشكل خطرا على مرضى السكري.

ورغم ذلك، فإن "جاك فروت" غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة، وتحتوي على مركبات قد تساعد في مكافحة الخلايا السرطانية، لكنها منخفضة البروتين، حيث يحتوي الكوب الواحد منها على أقل من 3 غرامات، مقارنة بـ 38 غراما في كوب من الدجاج.

- العنب

يعد العنب من الفواكه التي تحتوي على كميات مرتفعة من الفركتوز، حيث يحتوي الكوب الواحد على 12.3 غراما، مقابل 5.7 غراما فقط في الموز.

وأوضح الدكتور نوروتز أن تناول كميات كبيرة من العنب قد يؤدي إلى اضطراب في امتصاص الفركتوز بالجسم، ما يسبب الانتفاخ والغازات واضطراب المعدة، خاصة عند تناوله على معدة فارغة.

كما يمكن أن تتسبب العفص (مركبات نباتية طبيعية تنتمي إلى مجموعة البوليفينولات) الموجودة في العنب في تهيج بطانة المعدة، ما قد يؤدي إلى الإسهال وعدم الراحة لدى بعض الأشخاص.

ويمكن لمن يرغب في تقليل استهلاك الفركتوز اختيار فواكه تحتوي على نسب منخفضة من السكر، مثل التوت والكيوي والحمضيات وجوز الهند والأفوكادو والزيتون. (روسيا اليوم)

مواضيع ذات صلة
ماكرون: قد نكون أول من يزيد من قدرة أوكرانيا على امتلاك جيش قوي
lebanon 24
12/03/2025 07:57:27 Lebanon 24 Lebanon 24
عوامل مفاجئة تزيد خطر الوفاة المبكرة من 22 مرضا
lebanon 24
12/03/2025 07:57:27 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تدرس إطلاق سراح مزيد من المختطفين مقابل دراسة الانسحاب من محور فيلادلفيا
lebanon 24
12/03/2025 07:57:27 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تزيد تصدير الشوكولاتة إلى الولايات المتحدة
lebanon 24
12/03/2025 07:57:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:09 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:57 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
01:41 | 2025-03-12
16:03 | 2025-03-11
12:20 | 2025-03-11
10:11 | 2025-03-11
07:53 | 2025-03-11
04:17 | 2025-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24