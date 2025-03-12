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صحة
تحذير للنساء.. "لوريال" تسحب أحد أشهر منتجاتها بسبب مادة كيميائية مسرطنة!
Lebanon 24
12-03-2025
|
03:25
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أعلنت شركة "لوريال" عن سحب طوعي لمنتجها الشهير "إيفاكلار ديو" من علامة "لا روش بوزيه" في الولايات المتحدة، بسبب مخاوف من تلوثه بمادة البنزين، المصنفة كمادة مسرطنة.
يأتي هذا القرار بعد تحذيرات
مختبر
مستقل في كونيتيكت بشأن مستويات عالية من البنزين في المنتجات التي
تحتوي
على بيروكسيد البنزويل، وهو المكون النشط في "إيفاكلار ديو". ووفقًا لـ"لوريال"، فإن الشركة قررت، بالتنسيق مع إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، سحب المنتج من الأسواق تمهيدًا لإطلاق تركيبة جديدة ومحسنة.
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يُذكر أن بيروكسيد البنزويل يمكن أن يتحلل إلى بنزين عند تعرضه لدرجات حرارة مرتفعة، ما قد يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان، مثل اللوكيميا وفقر الدم، إلى جانب تأثيره السلبي على جهاز المناعة.
وتأتي هذه الخطوة بعد حوادث مشابهة، مثل سحب شركة "جونسون آند جونسون" لعدد من واقيات
الشمس
في 2021، وسحب شركة "ديناريكس" آلاف الزجاجات من بودرة الأطفال بسبب تلوثها بالأسبستوس.
تسلط هذه الواقعة الضوء على ضرورة تعزيز الرقابة على المنتجات الاستهلاكية وضمان سلامتها للمستخدمين. (روسيا اليوم)
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