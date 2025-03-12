أفضل أنواع الحليب وسبب اختيارها... خبراء يتحدثون

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ولكن بعيدًا عن العدد الهائل من الخيارات، يمكن أن تكون من خيارات الحليب الصحية ظاهريًا محملة بمكونات غير مرغوب فيها مثل السكر المضاف والمواد الحافظة وإضافات غامضة أخرى، وفقًا لما Real Simple.على الرغم من أن هذا أمر ساحق، إلا أن هناك بعض الجوانب الإيجابية لهذه الوفرة من اختيارات الحليب. تقول ديفيس، أخصائية التغذية ومستشارة مرضى السكري: إن "الشيء الرائع في أنواع الحليب المتاحة هو أن هناك شيئًا يناسب الجميع. يعتمد اختيار الحليب الأفضل [لكل شخص] على تفضيلاته واحتياجاته الصحية الشخصية".على سبيل المثال، إذا كان الشخص يتبع نظامًا غذائيًا قائمًا على النباتات أو كان حساسًا تجاه منتجات الألبان، فلا يوجد نقص في الخيارات الخالية من منتجات الألبان للاختيار من بينها. ولكن إذا كان يعطي الأولوية لتناول البروتين أو الكالسيوم ويمكنه تحمل منتجات الألبان، فربما يكون خيار الحليب البقري هو الخيار الأفضل. توضح ديستيني مودي، أخصائية تغذية، أن "مجرد أن يكون هناك منتج ما قائمًا على النباتات، فهذا لا يجعله أكثر صحة بطبيعته. إن الحليب البقري غني بشكل طبيعي بالفيتامينات والمعادن والبروتين".ولكن هناك مغذيات ومكونات في كلا النوعين من الحليب يجب الحذر منها. بالنسبة للحليب النباتي، يجب أولاً التحقق من قائمة المكونات، حيث "تضيف بعض العلامات التجارية مكونات مثل المواد المكثفة والسكر، والتي يمكن ألا تكون مثالية" والتي ترجع إلى التأثيرات المسببة للالتهابات للسكر المضاف.كما أن الافتقار إلى الأبحاث طويلة الأمد حول من المواد المضافة للأغذية، بما يشمل المواد المكثفة والمواد الحافظة أو غيرها من المكونات التي يصعب نطقها. وتضيف دكتورة مودي أن "هذه المواد تنتشر بشكل أكبر في أنواع الحليب النباتي المنكهة، لذا ينبغي مراعاة البحث دائمًا عن الإصدارات غير المحلاة".