مجموعة من المشاكل.. إليكم عواقب نقص الأوميغا 3 في الجسم

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يمكن أن يؤدي نقص أوميغا 3 إلى مجموعة متنوعة من المشكلات. لذلك للحفاظ على الصحة، ينصح بإدراج الأطعمة الغنية بأوميغا 3 في النظام الغذائي واستخدام المكملات الغذائية إذا لزم الأمر.ووفقا للدكتور كيريل بروشايف أخصائي أمراض الشيخوخة، يمكن أن يؤدي نقص أوميغا 3 في إلى مشكلات مختلفة مثل:- تساقط الشعر وجفاف وهذا يشمل الرجال والنساء.- الرغبة المستمرة في تناول الحلويات، لأن نقص الدهون يبحث عن طريقة سريعة لتجديد الطاقة، ما يؤدي إلى تناول الحلويات. كما أن تناول وجبات غير منتظمة ونقص الفيتامينات والبروتينات يمكن أن يساهم أيضا في الرغبة الشديدة في تناول الحلويات.- الشعور بالتعب، لأن لا يتمكن من دون الدهون القيام بعملية التمثيل الغذائي، ما يؤدي إلى ظهور الشعور بالتعب.- تطور أمراض القلب والأوعية الدموية، تشير إلى أن الأشخاص الذين لديهم أحماض أوميغا 3 مرتفع في أجسامهم يعيشون فترة أطول ويكونون أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لأن أحماض أوميغا 3 تمنع حدوث اضطرابات في عملية التمثيل الغذائي للكوليسترول، وتحسن الدورة الدموية وتنظم ضغط الدم.ويشير الطبيب، إلى أنه لرفع أوميغا 3 في يجب تناول أطعمة، مثل الأسماك والسبانخ والعدس وكبد سمك القد وبذور الكتان أو تناول مكملات غذائية عالية الجودة بجرعة صحيحة.