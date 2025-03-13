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صحة

نوع محدّد من الطعام يحسّن سلوك الأطفال بشكل ملحوظ...

Lebanon 24
13-03-2025 | 03:00
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يسعى الخبراء دائما إلى فهم العوامل التي تؤثر على نمو الأطفال وسلوكهم، من خلال دراسات تستكشف العلاقة بين التغذية والصحة العقلية والتطور الاجتماعي.

وتعد الأسماك على وجه الخصوص مصدرا غنيا بأحماض أوميغا 3 الدهنية والسيلينيوم واليود، وهي عناصر غذائية أساسية لنمو الدماغ والوظائف الإدراكية، ما دفع الباحثين لدراسة تأثير استهلاك المأكولات البحرية على سلوك الأطفال ومعدل ذكائهم.
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وحلل فريق البحث بيانات طويلة المدى لنحو 6000 طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و9 سنوات في إنكلترا، وكشفت النتائج أن: 7.2% من الأطفال لم يتناولوا أي نوع من الأسماك أسبوعيا، و63.9% تناولوا ما بين 1 إلى 190 غراما أسبوعيا، و28.9% استهلكوا أكثر من 190 غراما أسبوعيا (أي ما يعادل حصتين على الأقل).

وأظهرت الدراسة أن تناول الأطفال للأسماك مرتين أسبوعيا قد يساعدهم في أن يصبحوا أكثر لطفا واجتماعية. 

وأكدت الدكتورة كارولين تايلور، الأستاذة المساعدة في التغذية بجامعة بريستول، أن هناك علاقة واضحة بين استهلاك الأطفال للأسماك وتحسن تطورهم السلوكي، مشددة على ضرورة تقديم حصتين على الأقل من الأسماك أسبوعيا.

وأوضحت الدراسة أن الأطفال الذين لم يتناولوا الأسماك كانوا أكثر عرضة بنسبة 35% لإظهار تطور سلوكي أقل من المتوسط في سن السابعة، وارتفعت هذه النسبة إلى 43% في سن التاسعة. كما أظهرت النتائج أنهم كانوا أكثر عرضة لإظهار سلوك اجتماعي دون المستوى الأمثل، والذي يشمل التفاعل الودي والإيثار والمشاركة.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) بتناول حصتين على الأقل من الأسماك أسبوعيا، على أن تكون إحداها من الأسماك الزيتية مثل السلمون أو الماكريل أو السردين. وتنصح بعدم تجاوز الأولاد لأربع حصص أسبوعيا، بينما يفضل ألا تتناول الفتيات أكثر من حصتين فقط بسبب احتمالية تراكم بعض الملوثات في الجسم.
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