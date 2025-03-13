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صحة

أطعمة طبيعية لعلاج قرحة المعدة

Lebanon 24
13-03-2025 | 13:30
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قرحة المعدة هي حالة شائعة، حيث يتسبب الحمض في تلف بطانة جدار المعدة مما يسبب قرحة تسبب ألما شديدا، فى هذا التقرير نتعرف على بعض الأطعمة التى تساعد فى علاج قرحة المعدة، بحسب موقع netmeds.
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أطعمة تساعد على تهدئة قرحة المعدة
السبب الشائع لقرحة المعدة هو بكتيريا الملوية البوابية ، كما أن القرحة تنتج عن الإفراط في تناول مسكنات الألم مثل الأسبرين، والأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية.
تشمل أعراض قرحة المعدة الشعور الألم الشديد في المنطقة الواقعة بين الصدر والسرة. يستمر الألم لبضع دقائق إلى عدة ساعات ويختلف ذلك حسب شدة القرحة.
وتشمل الأعراض الأخرى ضعف الشهية، والانتفاخ، وحرقة المعدة، وعسر الهضم، والغثيان، والتقيؤ، وفقدان الوزن.
يمكن أن تؤثر قرحة المعدة على الأشخاص من جميع الفئات العمرية وتحتاج إلى تدخل طبي فوري.
هناك بعض العلاجات الطبيعية المتاحة التي يمكن أن تقوي بطانة الأمعاء وتمنع الهجوم الحمضي.

بعض الأطعمة التي تساعد في علاج قرحة المعدة
الموز
لقد ثبت أن الموز النيئ والناضج مفيد جدًا في علاج قرحة المعدة. يحتوي الموز على مركبات مضادة للبكتيريا تمنع نمو البكتيريا الحلزونية البوابية المسببة للقرحة. يعتبر الموز أفضل وسيلة لتنقية العصارة المعدية من الحموضة، مما يقلل الالتهاب ويقوي بطانة المعدة.
تناول ثلاث موزات ناضجة يوميًا للتخلص من القرحة.

الفلفل الحار
نتبع جميعًا نظامًا غذائيًا خفيفًا لعلاج القرحة، ولكن من المدهش أن الفلفل الحار يساعد في علاج قرحة المعدة. وفقًا لدراسة نُشرت في Critical Reviews in Food Science and Nutrition، فإن مركب الكابسيسين الموجود في الفلفل الحار يمنع إفراز أحماض المعدة، ويعزز إفراز المخاط وتدفق الدم في الغشاء المخاطي المعدي، وبالتالي يمنع القرحة ويعالجها.
(اليوم السابع)
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