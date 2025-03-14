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صحة

ما مخاطر الوظائف المكتبية؟

Lebanon 24
14-03-2025 | 15:00
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يؤدي الجلوس الطويل في الوظائف المكتبية إلى زيادة الوزن والسمنة، حيث يقلل من الحركة البدنية ويؤثر سلبًا في الصحة العامة. كما أن الإجهاد المهني يدفع الموظفين إلى تناول أطعمة غير صحية، مما يزيد من المخاطر الصحية مثل أمراض القلب والسكري.  
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ولتخفيف هذه التأثيرات، يُنصح بتعزيز النشاط البدني في بيئة العمل عبر المكاتب الدائمة والاجتماعات المتحركة، إضافةً إلى توفير خيارات غذائية صحية وبرامج لياقة بدنية، مما يساهم في تحسين صحة الموظفين وزيادة إنتاجيتهم. (ارم نيوز)
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