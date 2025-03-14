ما مخاطر الوظائف المكتبية؟

Advertisement

يؤدي في الوظائف المكتبية إلى الوزن والسمنة، حيث يقلل من الحركة البدنية ويؤثر سلبًا في الصحة . كما أن الإجهاد المهني يدفع الموظفين إلى تناول أطعمة غير صحية، مما من المخاطر الصحية مثل أمراض القلب والسكري.ولتخفيف هذه التأثيرات، يُنصح بتعزيز النشاط البدني في بيئة عبر المكاتب والاجتماعات المتحركة، إضافةً إلى توفير غذائية صحية وبرامج لياقة بدنية، مما يساهم في تحسين صحة الموظفين وزيادة إنتاجيتهم. (ارم نيوز)