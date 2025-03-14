"الجنازة الوهمية".. علاج للاكتئاب في كوريا الجنوبية

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تنتشر في تجربة غير تقليدية لمكافحة الاكتئاب، حيث يخوض المشاركون تجربة "الجنازة الوهمية"، إذ يستلقون في توابيت مغلقة لمدة 10 دقائق بعد كتابة وصاياهم. يهدف هذا العلاج إلى منحهم منظورًا جديدًا للحياة وتقليل الرغبة في الانتحار.ورغم تزايد الإقبال عليه، إلا أن خبراء نفسيين يشككون في فعاليته الأمد، معتبرين أنه مجرد تأثير مؤقت، بينما يرى أن مواجهة الرمزية قد تكون محفزًا لاستعادة حب الحياة. (روسيا اليوم)