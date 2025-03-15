Advertisement

صحة

للتغلب على الخوف من الطيران.. اليكم هذه النصائح

Lebanon 24
15-03-2025 | 04:10
A-
A+
Doc-P-1333554-638776304077319721.jpg
Doc-P-1333554-638776304077319721.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعاني العديد من الأشخاص من القلق والخوف أثناء السفر جوا، رغم أن الإحصائيات تشير إلى أن الطيران يعد من أكثر وسائل النقل أمانا على الإطلاق.
Advertisement


ووفق الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، يتم تشغيل نحو 100 ألف رحلة يوميا في مختلف أنحاء العالم. وبلغ عدد المسافرين جوا 4.4 مليار شخص خلال عام 2024.

وعلى الرغم من انخفاض معدلات الحوادث بشكل كبير، حيث سجلت حادثة واحدة لكل 1.26 مليون رحلة عام 2023، لا يزال بعض المسافرين يعانون من رهاب الطيران (Aviophobia)، وهو خوف شديد ومستمر من السفر جوا.

أسباب الخوف من الطيران

• تجربة سابقة سيئة: مثل المرور برحلة صعبة أو سماع قصص عن حوادث جوية.

• الشعور بفقدان السيطرة: حيث يجد بعض الأشخاص صعوبة في الاعتماد على الطيارين وأنظمة الطيران الحديثة.

• رهاب الأماكن المغلقة (Claustrophobia): بسبب ضيق مساحة مقصورة الطائرة.
نصائح للتغلب على رهاب الطيران

إذا كنت تعاني من القلق أثناء السفر جوا، فقد اقترح موقع "هيلث لاين" بعض الاستراتيجيات التي قد تساعدك في التحكم بمشاعرك أثناء الرحلة:

• ممارسة تقنيات التنفس والاسترخاء: وذلك من خلال الاستنشاق لمدة أربع ثوان، ثم إخراج الزفير ببطء لمدة 6 ثوان – يقترح الخبراء أيضا تكرار عبارات مطمئنة مثل: "الطيران هو أكثر وسائل النقل أمانا".
• تشتيت الانتباه أثناء الرحلة: قم بتحميل فيلم أو كتاب مسل لمشاهدته أو قراءته أثناء السفر – استخدم سماعات عازلة للضوضاء لتخفيف التوتر.
•تقليل المحفزات السلبية: خفض ستارة النافذة لتجنب رؤية مشاهد قد تثير القلق - تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو السكريات قبل الرحلة.
• الاستعداد النفسي قبل السفر: قم بزيارة المطار مسبقا للتعود على الأجواء – تحدث مع مختص في الصحة النفسية للحصول على استشارات تساعد على تهدئة المخاوف.

ويشدد الخبراء على أنه إذا أصبح الخوف من الطيران يشكل عائقا أمام حياتك اليومية، فقد يكون من المفيد اللجوء إلى العلاج النفسي.
مواضيع ذات صلة
لتخفيف علامات شيخوخة الرقبة.. اليكم هذه النصائح التجميلية
lebanon 24
15/03/2025 14:37:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الطيران المسيّر المعادي يحلّق في اجواء بلدات النبطية وقراها على علو متوسط (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
15/03/2025 14:37:51 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس.. اطلاق نار يثير الخوف
lebanon 24
15/03/2025 14:37:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": دخول الطيران الحربي الإسرائيلي إلى أجواء الجنوب على علو منخفض جدا
lebanon 24
15/03/2025 14:37:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
07:55 | 2025-03-15
06:00 | 2025-03-15
03:30 | 2025-03-15
02:29 | 2025-03-15
00:00 | 2025-03-15
17:00 | 2025-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24