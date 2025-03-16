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صحة
إليكم كمية الماء اللازمة لصحة الكلى
Lebanon 24
16-03-2025
|
10:00
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حدد أطباء مركز موسكو لجراحة المسالك البولية كمية الماء اللازمة والمواد الغذائية الضرورية لصحة الكلى والوقاية من حصى المسالك البولية.
ووفقا لهم، هناك منتجات تساعد على الوقاية من حصى الكلى، لذلك يجب أن تضاف إلى النظام الغذائي. وهذه المنتجات هي- الجزر والورد البري لأنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين А، الذي يؤثر إيجابيا في للغشاء المخاطي للمسالك البولية. كما يجب شرب كمية كافية من الماء، التي وفقا لرئيس قسم المسالك البولية في المركز فيجين مالكاسيان، هي شرب لترين من الماء يوميا، ولكن من المهم أيضا الانتباه إلى حجم البول اليومي.
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ومن جانبه يشير الدكتور سيرغي أغابكين، إلى أن كمية الماء التي يجب شربها في اليوم يجب ألا تقل عن كمية السوائل التي يفقدها الجسم خلال نفس الفترة.
ويقول: "حوالي ثلاثة مليلتر لكل كيلوغرام من وزن الجسم يوميا للنساء وأربعة مليلتر للرجال، هذا هو مقدار ما يفقده الجسم من خلال التعرق والتنفس والبول. أي أن استهلاك الماء
لا
ينبغي أن يقل عن هذا الرقم".
وبالإضافة إلى
زيادة
تناول السوائل، من المفيد أيضا تقليل كمية الملح في النظام الغذائي، لأنه يساعد على إزالة الكالسيوم في البول، وهو المادة التي تتكون
منها
الحصى في أغلب الأحيان. كما ينصح الأطباء بالحد من تناول البروتين الحيواني ومنتجات الألبان في النظام الغذائي، وعلى العكس من ذلك،
زيادة
كمية الألياف.
ووفقا للدكتور قسطنطين كولونتاريوف نائب رئيس المركز، نعم يجب تناول الجزر ومغلي الورد البري ومن الضروري شرب الماء النظيف يوميا. كما من الضروري تجنب نمط الحياة الخامل. (روسيا اليوم)
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