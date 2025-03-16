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صحة

لماذا يشكل تحمل الألم خطورة على الصحة؟

Lebanon 24
16-03-2025 | 11:24
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يشكو الكثيرون يوميا من ألم ما في الجسم، ومنهم من يشعر بنفس الألم أسبوعيا. فكيف يجب التعامل مع الألم وما خطورة تحمله؟
 
وفقا للدكتور سيرغي أغابكين أخصائي إعادة التأهيل، الألم هو إجهاد يؤثر على عمل جميع أنظمة الجسم الداخلية لأنه يؤدي إلى تدهور الحالة النفسية والعاطفية للإنسان، وحتى يمكن أن يتطور إلى حالة تهدد الحياة. كما أن الشعور الدائم بالألم يؤثر على تطور الاكتئاب والقلق.
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وبالإضافة إلى ذلك، يؤدي الألم إلى قلة النشاط البدني، ما يؤدي بدوره إلى زيادة الوزن. وإذا لم يحاول الشخص تخفيف الألم، فإنه سيؤدي إلى سلسلة من المظاهر الفسيولوجية - تظهر أحاسيس جديدة مزعجة في أجزاء أخرى من الجسم- موضع الألم يصبح أكبر.

وينصح الطبيب بكبح الألم في مرحلته المبكرة لكي لا يتحول إلى حالة أخطر. ومن أجل ذلك يجب قبل كل شيء تحديد سبب الألم وإزالته.

ويقول: "بعد تشخيص الحالة وتحديد السبب، قد يصف الطبيب المختص بعض الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية".

ويحذر أغابكين من أنه قد يكون لبعض الأدوية تأثير مضاد للالتهابات أكثر وضوحا، في حين للبعض الآخر تأثير أقوى في تسكين الألم. لذلك يمكن استخدام الأدوية المركبة التي تحتوي على مكونين فعالين. ولكن عندما يكون الألم شديدا لا يطاق، يجب طلب المساعدة الطبية الفورية. (روسيا اليوم)
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