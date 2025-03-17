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صحة

أدوية ضغط الدم قد تسبب الاكتئاب

Lebanon 24
17-03-2025 | 03:00
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تشير الدكتورة باتيمات يخيايفا أخصائية الأمراض النفسية، إلى أن أدوية خفض مستوى ضغط الدم المرتفع وأدوية أمراض القلب الأخرى، يمكن أن تسبب الاكتئاب كأثر جانبي.
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وتقول: "قد تتسبب بعض الأدوية بصورة غير مباشرة في حدوث حالات اكتئاب يظهر بصورة تعب أو نعاس أو فقدان الشهية أو أعراض أخرى. ويمكن أن تؤدي إلى الإحباط، أو سوء المزاج، أو حتى نوبة اكتئاب. ولكن، غالبا ما يكون من الصعب تحديد ما إذا كان الدواء هو في الواقع السبب في اكتئاب شخص معين. مع أن بعض الأدوية المستخدمة في علاج ارتفاع مستوى ضغط الدم لها تأثير اكتئابي".

ووفقا لها، هناك معلومات، تفيد بأن استخدام جرعات عالية من الكورتيكوستيرويدات، التي لها تأثير مضاد للالتهابات ومضادة للحساسية ومثبطة للمناعة فترة طويلة، يمكن أن يؤدي إلى إثارة أعراض الاكتئاب.

وتقول: "نادرا ما يكون الاكتئاب مانعا مطلقا لاستخدام الأدوية. ولكن يجب على الطبيب تقييم عدد من العوامل في كل حالة على حدة حتى يتمكن من اتخاذ القرار الأفضل بشأن وصف الأدوية. وتتضمن هذه العوامل الفائدة المحتملة من الدواء، وتوافر أدوية بديلة للعلاج، وتاريخ إصابة المريض بالاكتئاب ومدى شدة نوبات الاكتئاب السابقة إن وجدت، وكذلك إمكانية مراقبة تطور الاكتئاب لدى المريض". (روسيا اليوم)
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