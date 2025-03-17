فوائد وأضرار الأناناس

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تشير الدكتورة يلينا سولوماتينا إلى أن الأناناس فاكهة تنمو على شجيرات غير عالية، وخاصة في المناخات الحارة. وأن تناوله لأنه يحتوي على من المواد المغذية للجسم.وتقول: "يحتوي الأناناس على نسبة عالية من فيتامين С الضروري لمنظومة المناعة، كما يحتوي على الكاروتينات، وهي مواد أولية لفيتامين А. ما يمنحه القدرة على مكافحة الأمراض، لأن الفيروسات تستقر على الغشاء المخاطي، ويساعد الفيتامين على تجدده بسرعة. كما يحتوي أيضا على مجموعة فيتامين В والبوتاسيوم والمغنيسيوم، ما يقوي القلب والأوعية الدموية ويخفض ضغط الدم، وله تأثير مهدئ".ووفقا لها، يحتوي الأناناس على إنزيم يشطر البروتين بصورة جيدة، وله خصائص مضادة للالتهابات. ولكن لا ينصح بتناول الأناناس على معدة فارغة لأنه قد يتلف الغشاء المخاطي للمعدة.وتقول: "لا ينصح الأشخاص يعانون من التهاب المعدة والقرحة والحموضة العالية بتناول الأناناس. لأنه يفاقم حالتهم. كما يجب على المرأة الحامل تجنب تناول الأناناس، لأنه قد يسبب تقلصات الرحم. ومن الأفضل للشخص السليم أن يأكل هذه الفاكهة بعد وجبة الطعام". (روسيا اليوم)