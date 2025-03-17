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صحة

روسيا تطور عقاقير طبيعية لعلاج أمراض اللثة

Lebanon 24
17-03-2025 | 15:00
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طور علماء في جامعة "فورونيج" عقاقير تعتمد على مستخلصات أوراق النبق والرمان الأسود لعلاج التهاب اللثة ونزيفها.
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وتسعى الأبحاث إلى إدراج هذه النباتات في قائمة الأدوية الأساسية بفضل خصائصها المضادة للبكتيريا والالتهابات، مع خطط لتطوير مستحضرات دوائية جديدة مثل الشرائط العلاجية والمستخلصات الكثيفة. (روسيا اليوم)
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