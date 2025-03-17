روسيا تطور عقاقير طبيعية لعلاج أمراض اللثة

طور علماء في جامعة "فورونيج" عقاقير على مستخلصات أوراق النبق والرمان الأسود لعلاج التهاب اللثة ونزيفها.

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وتسعى الأبحاث إلى هذه النباتات في الأدوية بفضل خصائصها المضادة للبكتيريا والالتهابات، مع خطط لتطوير مستحضرات دوائية جديدة مثل الشرائط العلاجية والمستخلصات الكثيفة. (روسيا اليوم)