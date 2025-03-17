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صحة

"النجوم".. لماذا نراها عند النهوض المفاجئ؟

Lebanon 24
17-03-2025 | 17:00
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أكدت الدكتورة سفيتلانا ميرغورودسكايا أن رؤية الوميض أو "النجوم" عند النهوض المفاجئ غالبًا ما ترتبط بانخفاض ضغط الدم بسبب اضطراب التنظيم الذاتي للأوعية الدموية.
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وقد تكون هذه الظاهرة مرتبطة بأمراض عصبية مثل مرض باركنسون، أو مشاكل في القلب والغدد الصماء، إضافةً إلى تأثيرات بعض الأدوية. كما قد تشير إلى مشكلات في شبكية العين مثل تمزقها أو انفصال الجسم الزجاجي. وأوصت بضرورة مراجعة الطبيب لتحديد السبب والعلاج المناسب.
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