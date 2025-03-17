"النجوم".. لماذا نراها عند النهوض المفاجئ؟

أكدت الدكتورة سفيتلانا ميرغورودسكايا أن رؤية الوميض أو "النجوم" عند النهوض المفاجئ غالبًا ما ترتبط بانخفاض ضغط بسبب اضطراب الذاتي للأوعية الدموية.

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وقد تكون هذه الظاهرة مرتبطة بأمراض عصبية مثل مرض باركنسون، أو مشاكل في القلب والغدد الصماء، إضافةً إلى تأثيرات بعض الأدوية. كما قد تشير إلى مشكلات في شبكية مثل تمزقها أو انفصال الزجاجي. وأوصت بضرورة مراجعة الطبيب لتحديد السبب والعلاج المناسب.