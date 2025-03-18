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صحة
الصين تنجح في زرع كلية خنزير معدلة وراثيا في إنسان
Lebanon 24
18-03-2025
|
05:06
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نجح أطباء
مستشفى
شيجينغ التابعة لجامعة القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني في زرع كلية خنزير معدلة وراثيا لمريضة تعاني من مرض يوريمية "البولينا".
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ويقول دو كيفينغ رئيس الفريق الطبي: "يمكن أن تصبح زراعة الأعضاء بين الأنواع وسيلة رئيسية لحل مشكلة نقص الأعضاء وإعطاء أمل جديد للعديد من المرضى".
وقد زرعت كلية الخنزير المعدلة وراثيا في جسم امرأة تبلغ من العمر 69 عاما تعاني من قصور كلوي في مرحلته النهائية. وبعد استعادة تدفق الدم، بدأت الكلية المزروعة بإنتاج البول. وانخفض
مستوى
الكرياتينين في المصل، الذي يعتبر علامة كيميائية حيوية رئيسية لتقييم وظائف الكلى، إلى وضعه الطبيعي بحلول اليوم الثالث، ما يشير إلى النجاح الأولي للجراحة. ووفقا للأطباء قد تواجه المريضة مشكلات مثل الرفض المناعي، واضطرابات التخثر، والالتهابات الناجمة عن مسببات الأمراض.
وتشير البيانات
الرسمية
إلى أن حوالي 130 مليون شخص في الصين يعانون من أمراض الكلى المزمنة.
ويذكر أنه حتى الآن، أجريت ما لا يقل عن أربع حالات موثقة لزرع الكلى من الخنزير إلى الإنسان، جميعها في
الولايات المتحدة
. ويعتبر المريض الذي خضع لعملية زرع كلية خنزير في تشرين الثاني 2024 هو الأطول عمرا حتى الآن.
وتجدر الإشارة إلى أن علماء صينيين نجحوا عام 2024 في زرع كلية خنزير معدلة جينيا في قرد مكاك. ولم يرفض جسم القرد عملية الزرع لمدة 184 يوما. ونجحوا في عام 2024 أيضا، في زرع كبد خنزير معدل وراثيا في إنسان ميت دماغيا لمحاكاة علاج مريض يعاني من قصور الكبد.
تعيش الأميركية توانا
لوني
، مع كلية خنزير تمت زراعتها لها، على مدى 61 يوما، وهي تشعر بأنها في حالة جيدة، لتسجل رقما قياسيا جديدا لمتوسط العمر المتوقع بعد عملية من هذا النوع.
نجح العلماء الصينيون في زرع كلية خنزير معدل وراثيا في جسم قرد المكاك. وبحسب صحيفة Global Times الصينية فإن جسم القرد لم يرفض عملية الزرع لمدة 184 يوما.
كشفت دراسة سريرية دولية عن مبدأ علاجي جديد في طب زراعة الأعضاء، آمن وفعال للغاية في الحد من الرفض بواسطة الأجسام المضادة (AMR) بعد عملية زرع الكلى.
أعلن
مستشفى
أمريكي يوم الخميس أن جراحين أمريكيين تمكنّوا للمرة الأولى من زراعة كلية خنزير معدل وراثيا لمريض حي. (روسيا اليوم)
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