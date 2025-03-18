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صحة

فوائد عديدة للكرز.. لا تفوتها

Lebanon 24
18-03-2025 | 15:03
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تعتبر فاكهة الكرز غنية بالعناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامينات أ، ج، ك، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة القوية مثل الأنثوسيانين، التي تعالج العديد من مشاكل البشرة، من مكافحة أضرار الجذور الحرة إلى تعزيز إنتاج الكولاجين.
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وفيما يلي بعض فوائد الكرز للبشرة التي من المؤكد أنها تمنحها توهجًا طبيعيًا.

1. تخفيف حب الشباب
من بين فوائد الكرز العديدة للبشرة، تبرز قدرته على تخفيف حب الشباب. تعمل مركباته المضادة للالتهابات على تقليل الاحمرار والتورم المصاحب لظهور حب الشباب، مما يُهدئ البشرة المتهيجة.


2. يعزز إنتاج الكولاجين
من فوائد الكرز العديدة للبشرة قدرته على تعزيز إنتاج الكولاجين. تقول طبيبة الأمراض الجلدية الدكتورة بريانكا كوري: "يُعد فيتامين ج ضروريًا لإنتاج الكولاجين في الجسم، وهو بروتين أساسي يُشكل الأساس الهيكلي لبشرتنا". يمنح الكولاجين البشرة تماسكها ومرونتها وقوتها العامة. يُحفز فيتامين ج تكوين الكولاجين، مما يُقوي شبكة دعم البشرة ويُقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

3. يقلل الالتهاب
عندما يتعلق الأمر بالعناية بالبشرة، هناك العديد من فوائد الكرز التي يمكنك الاستفادة منها. ومن هذه الاستخدامات قدرته على تقليل الالتهاب، كما وُجد في دراسة نُشرت في مجلة Nutrients . يتميز الكرز بخصائص قوية مضادة للالتهابات، مما يجعله علاجًا طبيعيًا فعالًا لالتهابات البشرة. تُقلل هذه المواد بشكل ملحوظ من الاحمرار والتورم، مما يُخفف من الانزعاج. كما يُساعد الكرز، من خلال استرخاء الأنسجة الملتهبة، على تخفيف أعراض مشاكل البشرة مثل حب الشباب والوردية، مما يُعطي مظهرًا أكثر توازنًا وجاذبية.
4. يحافظ على ترطيب البشرة
للكرز فوائد عديدة للبشرة، منها قدرته على ترطيبها. ويشير الخبير إلى أن "الكرز غني بالماء بشكل طبيعي، مما يساهم في ترطيب البشرة بشكل كافٍ". تساهم هذه الرطوبة الوفيرة في مستويات الترطيب الطبيعية للبشرة، مما يمنحها ملمسًا ناعمًا. (health shots)
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