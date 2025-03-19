لقوة العقل وصفاء الذهن.. مارسوا هذه التمارين الصباحية

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ويمكن تخصيص 15-20 دقيقة فقط كل صباح لممارسة هذه التمارين لعقل أسرع وأكثر إنتاجية. سهلة وفعّالة إذا بدأت لها يومك فسيؤدي ذلك إلى تنشيط الدماغ، وبحسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة Times of India، تدعم التمارين التالية التركيز وتقوّي الذاكرة وتُحسّن عمليات التفكير.ويمكن تخصيص 15-20 دقيقة فقط كل صباح لممارسة هذه التمارين لعقل أسرع وأكثر إنتاجية.

1. تنفس عميق (دقيقتان)

يجلس الشخص مغمضا عينيه ويتنفس بعمق من الأنف أثناء العد من واحد إلى أربعة. ثم يقوم بحبس الأنفاس لنفس المدة، ثم يبدأ الزفير من الفم أثناء العد من واحد إلى ستة. يسهم هذا التمرين في تغذية الدماغ بالأكسجين ويُخفف التوتر ويُعزز التركيز. يمكن ممارسة التمرين بنفس الترتيب لمدة دقيقتين.



2. (دقيقتان)

يتم النظر يمينًا ويسارًا، ثم لأعلى ولأسفل دون تحريك . ثم يتم تحريك العينين في حركة دائرية. يساعد هذا التمرين على تقوية عضلات وتقليل التعب الرقمي وتقوية الذاكرة البصرية، وهو أمر بالغ الأهمية لتحسين التركيز واليقظة.



3. حل الألغاز (٥ دقائق)

يمكن محاولة حل لغز كلمات متقاطعة أو سودوكو سريعًا. تختبر هذه الألغاز الذاكرة والمنطق والقدرة على حل المشكلات، مما يُبقي العقل مُنتبهًا. يساعد التدريب على حل الألغاز لمدة خمس دقائق يوميًا في تنمية القدرات العقلية وعلى اكتساب سرعة البديهة.



4. استرجاع المعلومات (3 دقائق)

يمكن أن الشخص تذكر ما تناوله على الفطور، أو ما ناقشه مع زميله في العمل، أو ما أنجزه بالأمس. أو أن يقوم بكتابة خمس كلمات عشوائية، ثم ينتظر دقيقة واحدة، ويحاول تذكرها. يُحسّن استرجاع المعلومات الذاكرة قصيرة المدى ويُسرّع عملية التذكر مع الممارسة.

5. الحساب الذهني (4 دقائق)

يمكن التدرب على العمليات الحسابية الذهنية – جمع وطرح وضرب أو قسمة الأرقام بدون آلة حاسبة. كما يمكن اختبار النفس في جداول الضرب أو النسب المئوية. يساعد هذا التمرين في تنشيط الدماغ وتحسين القدرة الحسابية والحدة الذهنية العامة.



6. التأمل اليقظ (5 دقائق)

يمكن الجلوس في مكان هادئ، ثم يتم إغماض العينين والتركيز على التنفس بانتظام مع ترك الأفكار تتداعى وتمر من دون إصدار أحكام. يُحسّن التأمل اليقظ التركيز ويُقلل التوتر ويُهيئ الدماغ للتركيز بشكل أفضل خلال اليوم.



7. التنفس بالتناوب بين فتحتي الأنف (3 دقائق)

يتم إغلاق إحدى فتحتي الأنف، والاستنشاق بعمق من الأخرى، ثم يتم تبديل الفتحتين، ثم يبدأ الزفير. ويتم تكرار هذه العملية لمدة ثلاث دقائق. يُوازن هذا الأسلوب اليوغي في التنفس بين جانبي الدماغ ويزيد من الأكسجين ويفتح المجال للعقل للصفاء الذهني.



8. تدوين الأفكار (5 دقائق)

يمكن أن يقوم الشخص بتسجيل كل ما يخطر بباله – أفكارًا أو خططًا أو خواطر - من دون تردد. يؤدي القيام بهذه الخطوة إلى تنظيف العقل من الفوضى ويُحفّز الإبداع ويُحسّن القدرة على حل المشكلات من خلال تحسين قدرة الدماغ على معالجة المعلومات.



9. التأكيدات والتخيل (4 دقائق)

إن تكرار عبارات إيجابية مثل "أنا نشيط ومركّز" وتخيل النجاح في العمل اليومي يسفر عن تهيئة الدماغ للإيجابية ويُخفف التوتر ويُقوّي الروابط العصبية المرتبطة بالثقة والوضوح.



10. القراءة بصوت عالٍ (4 دقائق)

إن قراءة جزء من أو صحيفة أو مجلة بصوت عالٍ يسهم في تنشيط مناطق عديدة من الدماغ ويُحسّن فهم القراءة والنطق وسرعة التفكير. إنها طريقة فعّالة لبناء الذاكرة اللفظية والتركيز.



11. تنسيق النقر بالأصابع (3 دقائق)

يقوم الشخص بالنقر بإبهامه على كل إصبع بالتتابع، ويبدأ ببطء ثم يزيد السرعة. ثم يقوم باستخدام كلتا اليدين في آنٍ واحد. يُنشّط هذا التمرين المهارات الحركية الدقيقة وتنسيق الدماغ، ويحفّز الروابط العصبية وردود الفعل.

12. المشي أو التمدد بوعي (5 دقائق)

يمكن ممارسة المشي أو تمرينات التمدد لفترة قصيرة مع الانتباه التام لحركات الجسم والبيئة المحيطة أثناء ممارسة التمرين. يزيد النشاط البدني من اليقظة الجسدية والعقلية، ويشجع على زيادة التركيز ويقلل من الخمول.



13. تعلم كلمة جديدة (دقيقتان)

يتم اختيار كلمة جديدة كل يوم، وتعلم معناها، وتطبيق استخدامها في جملة. يساعد ذلك في زيادة الحصيلة اللغوية ويحسّن الذاكرة ويعزز الذكاء اللغوي، ويحافظ على نشاط العقل ودقته. (العربية)