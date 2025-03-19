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صحة

لعلاج طنين الأذن.. إليكم هذا العلاج

Lebanon 24
19-03-2025 | 17:00
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تناول المزيد من الفاكهة، ومنتجات الألبان، وتناول كميات معتدلة من الكافيين قد يقلل من خطر الإصابة بطنين الأذن بنسبة تصل إلى 35%، وفق بحث شامل جديد تضمن بيانات 300 ألف شخص.
 
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ووفق "ستادي فايندز"، تتحدى هذه الدراسة النصائح التقليدية حول الكافيين، حيث وجدت أنه قد يحمي بالفعل من طنين الأذن بدلًا من تفاقمه.
ويعتقد فريق البحث من جامعة تشنغدو للطب الصيني التقليدي أن هذه التأثيرات الوقائية قد تعمل على تحسين تدفق الدم إلى الأذن الداخلية، وتقليل الالتهاب، وتعزيز وظيفة الأوعية الدموية بشكل عام.
 
4 أطعمة
 
ووجد الباحثون الذين يدرسون الروابط بين 15 عنصرًا غذائيًا وطنين الأذن أن تناول 4 أطعمة محددة بانتظام - الفاكهة، والأطعمة الغنية بالألياف، والكافيين، ومنتجات الألبان - قد يقلل بالفعل من خطر الإصابة.
وتشير هذه الاكتشافات إلى تغييرات غذائية بسيطة قد تُساعد في الوقاية من هذه الحالة التي تُصيب حوالي 14.4% من البالغين حول العالم.
 
العلاقة بطنين الأذن
 
يصف العديد من مُصابي طنين الأذن كيف تُؤثر هذه الحالة سلباً على جودة حياتهم، مُشيرين إلى تزايد التوتر والاكتئاب والقلق، وفي الحالات القصوى، إلى أفكار انتحارية.
وعلى الرغم من تأثيرها على كثير من الناس، لا يزال الأطباء يُجادلون في أصولها، حيث تتراوح النظريات بين المشاكل العصبية، ونشاط غير طبيعي في مناطق الدماغ، بما في ذلك الجزيرة الأمامية، والقشرة الحزامية الأمامية، والمهاد.
وتشمل الأساليب الحالية لإدارة طنين الأذن الاستشارة النفسية، والعلاج السلوكي المعرفي، والعلاجات القائمة على الصوت، والتدخلات الطبية المُختلفة.
ومع ذلك، لم يُثبت أي منها فعاليته بشكل مُستمر، ما دفع الكثيرين للبحث عن خيارات أفضل.
وأظهر تناول الفاكهة والألياف الغذائية روابط وقائية قوية. ويعتقد الباحثون أن هذه الفوائد قد تنبع من التأثير الإيجابي للألياف والكافيين على حساسية الأنسولين. (24)
 
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