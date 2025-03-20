منها الضحك.. طرق غير متوقعة لحرق السعرات الحرارية بلا مجهود

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قد يعتقد الكثيرون أن فقدان الوزن يتطلب بالضرورة ممارسة التمارين الرياضية الشاقة واتباع أنظمة غذائية صارمة فقط.لكن الدراسات الحديثة تكشف أن هناك طرقا غير متوقعة تساعد الجسم على حرق السعرات الحرارية دون الحاجة إلى مجهود كبير.وكشفت إحدى الدراسات أن الاسترخاء في حوض استحمام ساخن لمدة ساعة يمكن أن يساعدك على حرق سعرات حرارية تعادل ما تحرقه التمارين الرياضية التقليدية.ووفقا للباحثين، فإن الاسترخاء في ماء بدرجة حرارة 40 درجة مئوية لمدة 60 دقيقة يؤدي إلى حرق حوالي 140 سعرة حرارية، وهو ما يعادل المشي لمدة نصف ساعة أو السباحة لمدة 20 دقيقة.لكن المفاجأة الهامة أن الاستحمام ليس الطريقة الوحيدة غير المتوقعة لحرق السعرات، فهناك من الأنشطة اليومية التي يمكنها المساهمة في ذلك، وهي:- مشاهدة فيلم رعب (السعرات المحروقة: 184 سعرة لكل فيلم)أظهرت دراسة أجرتها جامعة وستمنستر أن مشاهدة أفلام الرعب تؤدي إلى معدل ضربات القلب، ما يرفع من استهلاك الطاقة في الجسم. وكلما كان الفيلم أكثر رعبا، زادت السعرات التي يتم حرقها.على سبيل المثال، تصدّر فيلم "The Shining" أكثر الأفلام المسببة لحرق السعرات، حيث يؤدي إلى فقدان 184 سعرة حرارية، يليه فيلم "Jaws" بـ161 سعرة، وهو ما يعادل المشي لنصف ساعة!.- النوم الجيد (السعرات المحروقة: 40 سعرة في الساعة)الحصول على قسط كاف من النوم لا يساعد فقط على الاسترخاء، بل يلعب دورا في تعزيز عملية التمثيل الغذائي. وتشير الدراسات إلى أن النوم الجيد لليلة قد يؤدي إلى حرق ما يصل إلى 300 سعرة حرارية. كما أن قلة النوم تؤدي إلى مستويات هرمون الكورتيزول، الذي يسبب تخزين الدهون في الجسم.- تناول الأطعمة الحارة (السعرات المحروقة: 50 سعرة يوميا)قد تؤدي إضافة البهارات الحارة إلى وجباتك اليومية إلى رفع معدل حرق الدهون في الجسم. ويعود هذا التأثير إلى مركب الكابسيسين، الذي يوجد في الفلفل الحار، ويعمل على حرارة الجسم، ما يؤدي إلى استهلاك المزيد من السعرات الحرارية.- شرب الماء البارد (السعرات المحروقة: حتى 25 سعرة لكل كوب (250 مل))يجبر شرب الماء المثلج الجسم على العمل بجهد أكبر لتدفئة نفسه، ما يؤدي إلى حرق مزيد من السعرات. وتشير الدراسات إلى أن تناول لتر من الماء البارد يوميا يمكن أن يساهم في فقدان ما يصل إلى 100 سعرة حرارية.- اضحك من قلبك (السعرات المحروقة: حتى 40 سعرة لكل 15 دقيقة)الضحك ليس مجرد وسيلة للترفيه، بل يمكن أن يكون تمرينا مفيدا لحرق السعرات الحرارية. وأظهرت المجلة الدولية للسمنة أن الضحك العميق يرفع معدل ضربات القلب ويحفز العضلات، ما يؤدي إلى فقدان الوزن إذا تمت ممارسته بانتظام.