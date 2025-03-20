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صحة

نصائح ذهبية.. كيفية الحفاظ على كلى صحية

Lebanon 24
20-03-2025 | 17:00
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تلعب كليتنا دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحتنا العامة، حيث تُنقّي الدم من الفضلات والسموم، وتُنظّم ضغط الدم، ومع ذلك، تتزايد أمراض الكلى عالميًا، وهذا يُثير قلق الأطباء، لا سيما وأنّ العديد من الحالات تبقى دون تشخيص حتى فوات الأوان ولكن، هناك أخبار سارة، فمن خلال تبنى عادات صحية وفقا لموقع " healthsite"  من خلال ممارسة أنشطة يومية بسيطة، يُمكنك المساعدة في دعم صحة الكلى وتقليل خطر الإصابة بها.
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عادات يومية للحفاظ على صحة كليتك
اشرب الكثير من الماء
الحفاظ على رطوبة الجسم ضروري لصحة الكلى، إذ يساعد على طرد السموم والفضلات من الدم. احرص على شرب ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء يوميًا. 

ممارسة الرياضة بانتظام
وفقًا لخبراء الصحة، يُساعد النشاط البدني المنتظم على خفض ضغط الدم، وتحسين تدفقه، وتقليل خطر الإصابة بأمراض الكلى، احرص على ممارسة تمارين رياضية متوسطة الشدة لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا.

تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا
يقول الأطباء إن اتباع نظام غذائي صحي قليل الملح والسكر والدهون غير الصحية يُساعد في دعم صحة الكلى. تناول الكثير من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة ومصادر البروتين قليلة الدهون في وجباتك. 

إدارة التوتر
يمكن أن يُسبب التوتر المزمن ضغطًا على الكلى، لذا من الضروري إيجاد طرق صحية لإدارة التوتر، ووفقًا للأطباء، يجب ممارسة التأمل أو التنفس العميق أو اليوغا للمساعدة في تقليل مستويات التوتر.

احصل على قسط كاف من النوم
من المهم إعطاء النوم الأولوية لصحة كليتيك. الحصول على قسط كافٍ من النوم ضروري لصحتك العامة، بما في ذلك صحة كليتيك، احرص على النوم لمدة 7-8 ساعات كل ليلة لمساعدة كليتيك على العمل بشكل صحيح. 

مراقبة ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم عامل خطر رئيسي لأمراض الكلى، لذا فإن مراقبة ضغط الدم بانتظام أمر ضروري، تواصل مع الطبيب الخاص بك للتحكم في ضغط دمك وتقليل خطر إصابتك بأمراض الكلى.

الحد من تناول الصوديوم
يحذر الأطباء من أن الإفراط في تناول الصوديوم قد يُسبب إجهادًا للكلى، لذا من الضروري الحد من تناوله. حاول ألا تتجاوز كمية الصوديوم المستهلكة 2300 ملج يوميًا. (اليوم السابع)
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