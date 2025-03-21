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صحة

ضبط ضغط الدم: مفتاح للحفاظ على صحة الدماغ والوقاية من الخرف

Lebanon 24
21-03-2025 | 17:00
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كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة ويك فورست الأميركية أن ضبط مستويات ضغط الدم قد يكون عاملاً حاسماً في الحفاظ على صحة الدماغ وتقليل مخاطر الإصابة بالخرف.  
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أجريت الدراسة على 9361 شخصاً بالغاً يعانون من ارتفاع ضغط الدم، بمتوسط عمر 50 عاماً، حيث تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين: الأولى تلقت علاجات للحفاظ على ضغط الدم الانقباضي عند 120 ملم زئبق، بينما تلقت الثانية علاجات لاستقرار الضغط عند 140 ملم زئبق. وخلال متابعة استمرت سبع سنوات، رصد الباحثون تأثير هذه العلاجات على الوظائف الإدراكية وصحة الدماغ.  

وأظهرت النتائج أن المجموعة التي حافظت على ضغط دم أقل (120 ملم زئبق) تمتعت بصحة دماغية أفضل وأداء إدراكي أقوى، ما يعزز فكرة أن التحكم في ضغط الدم قد يكون استراتيجية فعالة للحد من مخاطر الخرف وتدهور الوظائف المعرفية مع التقدم في العمر.  

وتتفق هذه النتائج مع دراسات سابقة تشير إلى أن العوامل المؤثرة في صحة الأوعية الدموية، مثل ضغط الدم غير المنضبط، قد تؤدي إلى نقص الأوكسجين في الدماغ، ما يسرّع الإصابة بالخرف. كما تلعب العوامل الوراثية، وإصابات الرأس، والجلطات الدماغية، دوراً في تطور هذا المرض.  

تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية تبني استراتيجيات صحية للتحكم في ضغط الدم، ليس فقط للحفاظ على صحة القلب، ولكن أيضاً للحماية من التدهور المعرفي الذي قد يؤدي إلى الخرف. (روسيا اليوم)
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