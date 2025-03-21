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كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة ويك فورست الأميركية أن ضبط مستويات ضغط قد يكون عاملاً حاسماً في الحفاظ على صحة الدماغ وتقليل مخاطر الإصابة بالخرف.أجريت الدراسة على 9361 شخصاً بالغاً يعانون من ارتفاع ضغط ، بمتوسط عمر 50 عاماً، حيث تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين: الأولى تلقت علاجات للحفاظ على ضغط الانقباضي عند 120 ملم زئبق، بينما تلقت الثانية علاجات لاستقرار الضغط عند 140 ملم زئبق. وخلال متابعة استمرت سبع سنوات، رصد الباحثون تأثير هذه العلاجات على الوظائف الإدراكية وصحة الدماغ.وأظهرت النتائج أن المجموعة التي حافظت على ضغط دم أقل (120 ملم زئبق) تمتعت بصحة دماغية وأداء إدراكي أقوى، ما يعزز فكرة أن ضغط قد يكون استراتيجية فعالة للحد من مخاطر الخرف وتدهور الوظائف المعرفية مع التقدم في العمر.وتتفق هذه النتائج مع دراسات سابقة تشير إلى أن العوامل المؤثرة في صحة الأوعية الدموية، مثل ضغط غير المنضبط، قد تؤدي إلى نقص الأوكسجين في الدماغ، ما يسرّع الإصابة بالخرف. كما تلعب العوامل الوراثية، وإصابات ، والجلطات الدماغية، دوراً في تطور هذا المرض.تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية تبني استراتيجيات صحية للتحكم في ضغط ، ليس فقط للحفاظ على صحة ، ولكن أيضاً للحماية من التدهور المعرفي الذي قد يؤدي إلى الخرف. (روسيا اليوم)