هل تمارس العمل عن بُعد؟ إليك الحل الأفضل للآلام!

قد تبدو عادة العمل من السرير مريحة، لكنها في الواقع قد تتسبب بضرر طويل الأمد لجسمك وصحتك العامة، وإذا كنت تعاني من آلام الظهر، أو تصلب الرقبة، أو توتر الكتفين بشكل متكرر، فقد تكون وضعية العمل المريحة هذه هي السبب.

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ومع أن العمل الذي يتجه فيه أغلبنا للسرير، يبدو فكرة عظيمة، إلا أن سلبياته لا تستحق هذه الراحة المؤقتة، فبدون دعم مناسب للفقرات والرقبة، قد يؤدي الجلوس لفترات طويلة في أوضاع غير صحيحة إلى آلام مزمنة وإرهاق وانخفاض كفاءة العمل، وفق "إنترستينغ إنجينيرنغ".



وعرض الموقع أخيراً واحداً من الحلول، وهو يتمثل في كرسي المكتبHBADA E3 والمصمم لساعات طويلة من الجلوس، وبخبرة 16 عاماً في مجال بيئة العمل المريحة، حصل HBADA E3 على IGR لبيئة العمل، وحصل على جوائز مرموقة، بما في ذلك جائزة التصميم وجائزة لندن للتصميم.





لماذا يضر العمل من السرير بالعمود الفقري؟

صُممت الأسِرّة والأرائك في المقام الأول للاسترخاء، وليس لتقويم العمود الفقري، وعند العمل من السرير، يميل العمود الفقري إلى فقدان انحناءه على شكل حرف S وفي هذه الحالة، تضطر عضلاتك إلى تعويض ذلك، مما يؤدي إلى تقوس الكتفين، والتواء الرقبة للأمام، وآلام أسفل الظهر نتيجةً لنقص دعم أسفل الظهر.



وعلى عكس السرير أو الأريكة، التي تُجبر جسمك على اتخاذ وضعيات غير طبيعية، يُحافظ كرسي HBADA E3 على وضعية ظهرك ورقبتك وكتفيك الصحيحة، مما يُقلل من التعب والانزعاج طويل الأمد.





كيف يُعالج كرسي HBADA E3 هذه المشاكل؟

يتعلق الأمر باتخاذ وضعية جلوس صحيحة أثناء العمل من راحة منزلك، لذا صُمم كرسي HBADA E3 ليس فقط ليكون كرسياً، بل نظاما متكاملاً لتصحيح وضعية الجسم، و بفضل نظام الدعم على شكل حرف T، الذي صممته HBADA في الأصل، يُعالج هذا الكرسي الانزعاج الناتج عن ثلاثة أنواع من الإجهاد الناتج عن الجلوس لفترات طويلة من خلال توفير الدعم للرقبة والخصر والكتفين، مما يضمن أقصى درجات الراحة والكفاءة في تصميمه.



ويوفر الكرسي دعماُ قطنياً ثلاثي المناطق، حيث يُخفف آلام أسفل الظهر من خلال توفير دعم مُركز، ومساند ذراع ميكانيكية سداسية الأبعاد، تمنع إجهاد المعصم والكتف من خلال تعديل وضعية العمل. وبالإضافة إلى هذايوفر مسند رأس رباعي الأبعاد، بدعم قوي يُخفف آلام الرقبة الناتجة عن الجلوس لفترات طويلة، بالإضافة إلى هيكل مُستشعر للجاذبية تلقائياً ،يُكيف مقاومة الاستلقاء بناءً على وزن الجسم.

وضعية جلوس مثالية

وإذا كنت ترغب في زيادة الراحة والإنتاجية إلى أقصى حد، فإن إجراء بعض التعديلات الهندسية الأساسية في مساحة عملك يُمكن أن يُحدث فرقاً كبيراً، و أهم عامل في ضمان بيئة عمل صحية هو اختيار الكرسي المُناسب.



و يُوفر الكرسي المُريح المُصمم للجلوس لفترات طويلة، مثل HBADA E3 ، التوازن المثالي بين الدعم وقابلية التعديل والراحة.



ويتبع العديد من المهنيين، خاصةً الذين يعملون من المنزل، عادات جلوس ضارة تُسبب عدم الراحة ومشاكل صحية طويلة الأمد، ومن بين هذه الأخطاء العمل من سرير أو أريكة بدون دعم أسفل الظهر. وبالمثل، فإن استخدام كرسي ثابت بدون ميزات قابلة للتعديل قد يُسبب نقاط ضغط، مما يُقلل الدورة الدموية ويزيد من التعب.







ويتكيف الكرسي المريح ذو التصميم الجيد مثل HBADA E3 مع حركاتك بشكل ديناميكي، مما يسمح بدعم مستمر للعمود الفقري ويمنع هذه المشاكل، وبالإضافة إلى ترتيب الجلوس المناسب، يُعد دمج فترات راحة للحركة وتغيير الوضعية في الروتين أمراً ضرورياً، و يوصي الخبراء بأخذ فترات راحة قصيرة كل 30 دقيقة للتمدد وإعادة ضبط وضعية الجسم، مما يمنع التصلب والتعب.



تتيح ميزة إمالة الكرسي HBADA E3 بزاوية 140 درجة استرخاء للعمود الفقري دون انحناء، كما توفر وضعية استرخاء مريحة مع الحفاظ على محاذاة مريحة، كما يساعد التمدد بانتظام على تحسين الدورة الدموية وتقليل تراكم التوتر، مما يضمن راحة الجسم ودعمه طوال يوم العمل. (24)