الفراولة.. مفتاح سري لصحة قلبك وذاكرتك

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كشفت دراسة جديدة فوائد مذهلة لفاكهة الفراولة الشهيرة، التي قد تحسن وظائفك الإدراكية وتحمي قلبك من المخاطر، خاصة مع التقدم في العمر.وتعد الأمراض القلبية الأيضية، مثل ارتفاع ضغط الدم، اختلال الغلوكوز، وزيادة الدهون في الدم، من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما ترتبط هذه العوامل بتراجع الوظائف الإدراكية.وتحتوي الفراولة على مجموعة من المركبات المفيدة مثل الفيتامينات، الألياف الغذائية، مضادات الأكسدة، والبوليفينول (مثل الأنثوسيانين والفلافونويد)، التي تساهم في الصحة العامة.دراسات سابقة أظهرت أن مكملات الفراولة قد تحسن المهام الإدراكية مثل التعلم المكاني، التعرف على الكلمات، والذاكرة لدى كبار السن، كما ارتبط تناول الفراولة بتحسين صحة الأوعية الدموية.لكن الدراسة الحالية لم تقم بقياس مستويات الأنثوسيانين أو مدى توافره الحيوي في الجسم، مما يجعل تأثيراته الدقيقة غير واضحة.وشملت الدراسة 35 مشاركًا تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، مع مؤشر كتلة جسم (BMI) يتراوح بين 25 و40 كغ/م².وتم استبعاد الأشخاص الذين يتناولون مكملات غذائية أو أدوية نفسية أو يعانون من اضطرابات أيضية أو يدخنون أو يستهلكون كميات كبيرة من القهوة.وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين عشوائيًا: الأولى تناولت مشروبًا يحتوي على مسحوق الفراولة المجفف (ما يعادل حصتين من الفراولة الطازجة)، بينما تناولت المجموعة الثانية مشروبًا وهميًا خاليًا من البوليفينول.وأظهرت النتائج تحسنًا طفيفًا في سرعة المعالجة الإدراكية لدى المشاركين الذين تناولوا الفراولة، بالإضافة إلى انخفاض طفيف في ضغط الدم الانقباضي، كما لوحظ تحسن في القدرة المضادة للأكسدة لدى هذه المجموعة.ومع ذلك، لم تظهر فروق كبيرة في الذاكرة العرضية أو صحة الأوعية الدموية بين المجموعتين، ومن المثير للاهتمام أن الذاكرة العرضية تحسنت بشكل غير متوقع في المجموعة التي تناولت المشروب الوهمي.وخلص الباحثون إلى أن تناول الفراولة قد يؤدي إلى تحسينات طفيفة في الإدراك، انخفاض ضغط الدم، وتعزيز الحالة المضادة للأكسدة. (إرم)