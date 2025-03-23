Advertisement

صحة

الفراولة.. مفتاح سري لصحة قلبك وذاكرتك

Lebanon 24
23-03-2025 | 09:03
A-
A+
Doc-P-1337404-638783390497011505.jpeg
Doc-P-1337404-638783390497011505.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت دراسة جديدة فوائد مذهلة لفاكهة الفراولة الشهيرة، التي قد تحسن وظائفك الإدراكية وتحمي قلبك من المخاطر، خاصة مع التقدم في العمر.

وتعد الأمراض القلبية الأيضية، مثل ارتفاع ضغط الدم، اختلال تنظيم الغلوكوز، وزيادة الدهون في الدم، من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما ترتبط هذه العوامل بتراجع الوظائف الإدراكية.
Advertisement

وتحتوي الفراولة على مجموعة من المركبات المفيدة مثل الفيتامينات، الألياف الغذائية، مضادات الأكسدة، والبوليفينول (مثل الأنثوسيانين والفلافونويد)، التي تساهم في تعزيز الصحة العامة.

دراسات سابقة أظهرت أن مكملات الفراولة قد تحسن المهام الإدراكية مثل التعلم المكاني، التعرف على الكلمات، والذاكرة لدى كبار السن، كما ارتبط تناول الفراولة بتحسين صحة الأوعية الدموية.

لكن الدراسة الحالية لم تقم بقياس مستويات الأنثوسيانين أو مدى توافره الحيوي في الجسم، مما يجعل تأثيراته الدقيقة غير واضحة.

وشملت الدراسة 35 مشاركًا تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، مع مؤشر كتلة جسم (BMI) يتراوح بين 25 و40 كغ/م².

وتم استبعاد الأشخاص الذين يتناولون مكملات غذائية أو أدوية نفسية أو يعانون من اضطرابات أيضية أو يدخنون أو يستهلكون كميات كبيرة من القهوة.

وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين عشوائيًا: الأولى تناولت مشروبًا يحتوي على مسحوق الفراولة المجفف (ما يعادل حصتين من الفراولة الطازجة)، بينما تناولت المجموعة الثانية مشروبًا وهميًا خاليًا من البوليفينول.

وأظهرت النتائج تحسنًا طفيفًا في سرعة المعالجة الإدراكية لدى المشاركين الذين تناولوا الفراولة، بالإضافة إلى انخفاض طفيف في ضغط الدم الانقباضي، كما لوحظ تحسن في القدرة المضادة للأكسدة لدى هذه المجموعة.

ومع ذلك، لم تظهر فروق كبيرة في الذاكرة العرضية أو صحة الأوعية الدموية بين المجموعتين، ومن المثير للاهتمام أن الذاكرة العرضية تحسنت بشكل غير متوقع في المجموعة التي تناولت المشروب الوهمي.

وخلص الباحثون إلى أن تناول الفراولة قد يؤدي إلى تحسينات طفيفة في الإدراك، انخفاض ضغط الدم، وتعزيز الحالة المضادة للأكسدة. (إرم)
مواضيع ذات صلة
الفراولة قد تعزز صحة القلب والذاكرة لدى كبار السن
lebanon 24
23/03/2025 22:27:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مي عز الدين تشوّق جمهورها لـ"قلبي ومفتاحه" (فيديو)
lebanon 24
23/03/2025 22:27:18 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم أفضل أطعمة لصحة القلب
lebanon 24
23/03/2025 22:27:18 Lebanon 24 Lebanon 24
نازك الحريري نعت هدى شديد: ستظلُّ أعمالُها راسخة في ذاكرة الاعلام والوطن
lebanon 24
23/03/2025 22:27:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
15:47 | 2025-03-23
13:07 | 2025-03-23
11:32 | 2025-03-23
06:00 | 2025-03-23
03:00 | 2025-03-23
00:00 | 2025-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24