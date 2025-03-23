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صحة
دراسة تؤكد.. البروتين والألياف يساعدان على نوم أفضل
Lebanon 24
23-03-2025
|
11:32
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كشفت دراسة حديثة عن روابط بين أنواع معينة من الأطعمة، مثل تلك الغنية بالألياف أو الدهون، وجودة
النوم
.
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وقام باحثون من جامعة تسوكوبا في اليابان بتحليل بيانات 4825 شخصا يستخدمون تطبيقات الهاتف المحمول، لتتبع نومهم ومراقبة نظامهم الغذائي.
وكتب الباحثون وفقا لموقع "ساينس أليرت": "ارتبط تناول كميات أكبر من
الطاقة
الكلية والدهون والصوديوم بمدة نوم إجمالية أقصر،
في حين
ارتبط تناول كميات أكبر من البروتين والألياف الغذائية بمدة نوم إجمالية أطول".
بالإضافة إلى ذلك، يميل الأشخاص الذين يتناولون كمية أكبر من الألياف في نظامهم الغذائي إلى
النوم
بسرعة أكبر والاستيقاظ بمعدل أقل بعد
النوم
.
وقد أُشير إلى وجود
علاقة
مماثلة بين الألياف وجودة
النوم
في دراسات سابقة.
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