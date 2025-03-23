دراسة تؤكد.. البروتين والألياف يساعدان على نوم أفضل

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كشفت دراسة حديثة عن روابط بين أنواع معينة من الأطعمة، مثل تلك الغنية بالألياف أو الدهون، وجودة .وقام باحثون من جامعة تسوكوبا في اليابان بتحليل بيانات 4825 شخصا يستخدمون تطبيقات الهاتف المحمول، لتتبع نومهم ومراقبة نظامهم الغذائي.وكتب الباحثون وفقا لموقع "ساينس أليرت": "ارتبط تناول كميات أكبر من الكلية والدهون والصوديوم بمدة نوم إجمالية أقصر، ارتبط تناول كميات أكبر من البروتين والألياف الغذائية بمدة نوم إجمالية أطول".بالإضافة إلى ذلك، يميل الأشخاص الذين يتناولون كمية أكبر من الألياف في نظامهم الغذائي إلى بسرعة أكبر والاستيقاظ بمعدل أقل بعد .وقد أُشير إلى وجود مماثلة بين الألياف وجودة في دراسات سابقة.