Advertisement

صحة

فيتامينات يجب تعويضها بعد الشتاء

Lebanon 24
23-03-2025 | 15:47
A-
A+
Doc-P-1337516-638783634884994139.jpg
Doc-P-1337516-638783634884994139.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تشير الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية إلى أن الشتاء كقاعدة عامة، يأخذ من الإنسان ليس فقط قدرا كبيرا من الطاقة، بل يأخذ أيضا العناصر الغذائية من الجسم.
Advertisement

ووفقا لها تساعد أشعة الشمس والماء والتغذية والنوم على تعويض نقص الفيتامينات بعد فصل الشتاء وفي تعافي الإنسان من نزلات البرد التي تستمر ثلاثة أشهر ويعيد بناء جسمه للربيع.

وتقول: "يلعب كل شيء دورا في هذه الحالة، ولكن الشيء الرئيسي هو الموقف الداخلي الذي يمنع تدمير خلايانا لأنه مهما تناولنا من مضادات الأكسدة فإن العوامل المعروفة والعادات السيئة تدمر كل شيء".

ووفقا لها، بعد فصل الشتاء غالبا ما يكون هناك نقص في فيتامين D وفيتامين B12.

وتقول: "يمكن تعويض فيتامين D بتناول الأسماك والبيض ومنتجات الألبان. كما تساعد الأسماك البحرية الدهنية والأعشاب البحرية والجوز البرازيلي على تعويض نقص فيتامينات B12 و С، واليود، والسيلينيوم. كما يمكن تعويض نقص الكالسيوم بتناول بذور السمسم التي بالإضافة إلى الكالسوم تحتوي على مادة إينوزيتول، التي تساعد الشخص على البقاء هادئا، وتمنعه من صب جام غضبه على الآخرين".

ووفقا لها، يعتبر الديك الرومي من أغنى الأطعمة بالفيتامينات ومضادات الأكسدة.

وتقول: "يحتوي لحم الديك الرومي على كمية كبيرة من الحديد ومجموعة فيتامينات В والزنك. كما يمكن تناول مخلل الملفوف، ولكن فقط عن طريق التخمير الطبيعي الحقيقي أو الكبد". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
أهم 6 فيتامينات لكل امرأة
lebanon 24
24/03/2025 02:58:56 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلنسكي: من يجب أن يدفع ثمن تعويضات الحرب هو روسيا
lebanon 24
24/03/2025 02:58:56 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف يمكن تقوية المناعة في فصل الشتاء؟
lebanon 24
24/03/2025 02:58:56 Lebanon 24 Lebanon 24
للسائقين.. نصائح لقيادة آمنة في الشتاء!
lebanon 24
24/03/2025 02:58:56 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
13:07 | 2025-03-23
11:32 | 2025-03-23
09:03 | 2025-03-23
06:00 | 2025-03-23
03:00 | 2025-03-23
00:00 | 2025-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24